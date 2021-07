Ein Hauch von Normalität

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, den 08. Juli 2021 fand die ordentliche Generalversammlung des Musikverein Reute-Gaisbeuren e.V. in der Durlesbachhalle in Reute statt. Corona-bedingt konnte erst jetzt die sonst Ende Januar stattfindende Vereinsversammlung in Präsenz abgehalten werden. Zu den Gästen zählten neben den aktiven Musikern*innen auch zahlreiche Förder- und Ehrenmitglieder sowie als Vertreterin der Stadt Bad Waldsee die Erste Beigeordnete Frau Monika Ludy.

Nach dem Totengedenken an die im Berichtsjahr 2020 verstorbenen Mitglieder, das von Gerolf Maucher an der Trompete mit dem Lied „Ich hatt’ einen Kameraden“ würdevoll begleitet wurde, konnte ein stabiler Mitgliederstand vermeldet werden. Schriftführerin Maren Zitzmann und Chronistin Hilde Heine gaben Einblicke in die Vereinsaktivitäten, die trotz starker Corona Einschränkungen durchaus bemerkenswert waren. Der Bericht des Dirigenten Erich Steiner wurde vorgelesen, da er krankheitsbedingt nicht persönlich anwesend sein konnte. Er lobte das Engagement der Musiker und freut sich sehr, dass langsam wieder musikalische Aktivitäten möglich sind. Auch stehen wieder Auftritte an, wie beispielsweise das Musizieren beim Sommerabendkonzert in Bad Waldsee am 13. August oder auf der Seebühne der Landesgartenschau in Überlingen am 15. August. Jugendleiterin Vera Sigg konnte in ihren Ausführungen über die Arbeit mit derzeit über 50 Jungmusikanten und deren Aktivitäten berichten. Erfreulich ist, dass in diesem Sommer 8 Nachwuchsmusiker die D2/D3 Kurse in der Bauernschule Bad Waldsee belegen.

Trotz dem Wegfall vieler Veranstaltungen und fast aller Auftritte, waren die Ausführungen von Kassier Uwe Wolfgang erfreulich. Ihm wurde von den Kassenprüferinnen Simone Rebmann und Gabriele Maucher eine tadellose Kassenführung bestätigt. Die Entlastung der Vorstandschaft übernahm der Ehrenvorstand des Musikvereins Rudi Heilig. Diese erfolgte einstimmig. Bei den Wahlen wurden alle bisherigen Amtsinhaber einstimmig wiedergewählt. Im Amt bestätigt wurden Kassier Uwe Wolfgang, die Vertreterin der Fördermitglieder Irmgard Jacob sowie die drei Aktiven Vertreter Klaus Rebmann, Matthias Heine und Florian Heine. Anja Muszynski stellte sich nicht mehr zur Wahl als Vorsitzende Musik, daher wird der Musikverein zukünftig von einer Zweierspitze geleitet. Die Erste Beigeordnete Frau Ludy sprach ein Grußwort und dankte dem Verein für sein großes Engagement im kulturellen Bereich und vor allem für die sehr umfangreiche Jugendarbeit. Ebenso überbrachte sie Grüße des verhinderten Bürgermeisters Matthias Henne an die Versammlung.