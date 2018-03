Ein Hauch von Frühling über Bad Waldsee

Das erste Frühlingswochenende hat auch in Bad Waldsee die Leute ins Freie gelockt. Schon am Samstagnachmittag waren die sonnigen Sitzplätze in den Straßencafés der Altstadt gut belegt. In lange Warteschlangen einreihen mussten sich die Autofahrer in den Waschanlagen der Kurstadt, die bestens frequentiert waren. Gut bevölkert waren an beiden Tagen auch der Uferweg und die Spielplätze rund um den Stadtsee. Keine Frage also: Das Frühjahr ist endlich in Sicht, auch wenn das Wetter in der Karwoche noch so manche Kapriole bereithalten dürfte.