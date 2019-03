Ein Gewinn für die Demokratie

„Hätzlich wellkumme“ hießen sie den VfR Aalen im breitesten kölschen Dialekt. „Herzlich willkommen“ im Südstadion also. Das Stadionheft von Fortuna Köln hatte noch weitere kölsche Begrifflichkeiten wie „Mer levve Foßball“ zu bieten. „Wir leben Fußball“. Was da an diesem Freitag unter Flutlicht abging war vor allem in der ersten Halbzeit lebendiger Fußball: Vom Gast aus Aalen.

Der hat im Abstiegskampf noch längst nicht aufgegeben, aber weist eben die Symptome eines Absteigers auf, akut schwache Chancenverwertung.