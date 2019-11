Feuerrot und hellgelb: Der Sonnenuntergang am Freitagabend hat für viele staunende Blicke gesorgt und auch in den sozialen Medien wurden etliche Bilder des Naturschauspiels geteilt. SZ-Leserin Inge Bendel hat den farbigen Himmel in Mittelurbach fotografiert und an die Redaktion geschickt.