Ein Debüt zwischen „Himmel und Hölle“

Zum ersten Mal hat Tobias Schanne von der TG Bad Waldsee in Frankfurt einen Ironman absolviert. Nach 3,8 Kilometern Schwimmen, 185 Kilometern Radfahren und 42,195 Kilometern Laufen wurde der Triathlet 328. von mehr als 3200 Teilnehmern. Seine erste Langdistanz war für Schanne „an der Grenze zwischen Himmel und Hölle“.

Bei heißen Temperaturen, wie es sie vor allem beim legendären Ironman auf Hawaii gibt, stand der Aulendorfer erstmals bei einer Langdistanz am Start. Beim Ironman Frankfurt starten traditionell viele große Namen – darunter in diesem Jahr Jan Frodeno, Patrick Lange oder Sebastian Kienle. Schließlich ging es um den Europameistertitel, den sich letztlich Frodeno nach 7:56,02 Stunden vor Kienle (8:00,01 Stunden) sicherte.

Der Tag beginnt in der Nacht

Um etwa 3 Uhr fing für Schanne der „längste Tag“ seiner bisherigen Triathlonkarriere an. Aufgrund der hohen Wassertemperatur von 25,5 Grad war der Neoprenanzug verboten und die Triathleten mussten ohne die Schwimmhilfe zurechtkommen. Um 6:25 Uhr fiel der Startschuss, die Ruhe am Langener Waldsee war dahin – 20 Minuten nach dem Donnerschlag war auch Tobias Schanne im Wasser. Nach 1:18 Stunden Schwimmzeit stieg er wieder aus dem Wasser und kam zum ersten Wechsel.

Es kam die Paradedisziplin des TG-Triathleten – das Radfahren. Hier musste er aufgrund des verhältnismäßig langsamen Schwimmens das Feld von hinten aufrollen, um Plätze gutzumachen. Die erste von zwei Runden à 92 Kilometer lief ganz ordentlich. Allerdings nahmen sowohl der Wind als auch die Temperaturen stetig zu. Die erste Runde war mit einem Schnitt von 35,5 km/h sehr schnell. In Runde zwei wurde es immer heißer und der Wind kam nun von vorne.

Jede sich bietende Möglichkeit, sich abzukühlen, wurde genutzt: entweder von Zuschauern, die mit ihrem Gartenschlauch aus dem Garten spritzten, dem Technischen Hilfswerk oder der Feuerwehr. Die aufkommende Ermüdung, der „brutal warme Wind“, wie es Schanne nannte, und das Wissen, dass ja auch noch ein Marathon kommen würde, führten dazu, dass der Aulendorfer etwas langsamer wurde. Aber mit 5:25 Stunden für 185 Kilometer bei einem Schnitt von 34,1 km/h konnte er zufrieden in die Wechselzone einbiegen.

Trinken, trinken, trinken

Wegen der starken Sonneneinstrahlung wurden die Athleten in der Wechselzone mit Sonnencreme versorgt. Durch das heiße Wetter war Schanne klar, dass er die Zielzeit von 3:30 Stunden im Laufen nicht würde halten können. Das Thermometer am Mainkai zeigte 38,5 Grad an. Alle zwei Kilometer war es daher wichtig, sich an den Verpflegungsständen mit Wasser, isotonischen Getränken, Salzwasser und Eiswürfeln zu versorgen. Dennoch war es eine grenzwertige Leistung für den Körper – das musste auch die führende Profitriathletin Sarah True erfahren, die 900 Meter vor dem Ziel kollabierte.

Beim Marathon waren vier Runden und acht Brücken zu absolvieren. „Man sehnte sich nach jedem Schatten, der sich in irgendeiner Weise bot“, sagte Schanne. „Man versucht, an andere Dinge zu denken. Etwa, wo der nächste Urlaub hingehen könnte. Vielleicht ins kalte Spitzbergen, da war doch mein Vater schon mal. Oder man hat die Zuschauer beobachtet.“ Nach 3:52 Stunden hatte Schanne seinen Marathon beendet, nach insgesamt 10:50 Stunden hatte er seine erste Langdistanz absolviert. „Ich hatte den roten Teppich für mich allein. Ich habe mich gefeiert, ich habe das Publikum gefeiert, ich habe mein Tänzchen auf dem roten Teppich gemacht und dieses einmalige Erlebnis wie in Zeitlupe aufgesaugt“, meinte Schanne glücklich. „Es war mein Moment, als der Stadionsprecher schrie: ,Tobi, now you are an Ironman’.