Ein bewundernswertes Schulprojekt im Kornhaus-Museum

Als Papierkünstler bewiesen 204 Achtklässler des Schulzentrums Döchtbühl, dass sie einzigartige, kunstvolle, kreative Werke schaffen können und dies in nur drei Tagen in ausgewählten, schulartübergreifenden zwölf Workshops.

Die Vernissage dieses viel beachteten, inzwischen traditionellen Vorzeigeprojekts lockte am Donnerstagabend wieder viele Menschen ins Museum im Kornhaus. Gekommen waren zur Eröffnung des diesjährigen Kunstprojekts viele Eltern und auch Großeltern, Freunde und Bekannte und natürlich eine große Anzahl der beteiligten Achtklässler, Schulleiter und Lehrkräfte (auch ehemalige) des Schulzentrums Döchtbühl von SBBZ, Gymnasium, Realschule und Werkrealschule.

Die stellvertretende Vorsitzende des Museums-und Heimatvereins Bad Waldsee Brigitte Hecht-Lang begrüßte die große Gästeschar. Die enge Kooperation zwischen den Schulen des Schulzentrums und dem Museum sei vorbildlich und belebend. Zum Start des Ausstellungsreigens im Jahresverlauf sei das Schulprojekt als fester Bestandteil des Museumsangebots geradezu ideal.

Großer Beifall brandete erstmals auf, als sich Brigitte Hecht-Lang an die Hauptakteure (Achtklässler) wandte und anmerkte: „ Ich bin tief beindruckt von dem, was ihr in den drei Tagen alles an farbenfroher und fantasievoller Produkte-Vielfalt geschaffen habt. Wir von der Museumsleitung wollten ursprünglich die beste Arbeit mit einem Paul Heinrich Ebell-Schülerpreis auszeichnen. Bei so vielen tollen Ergebnissen war das nicht machbar, deshalb wird unser Vorsitzender Ernst Langer am Ausgang jedem beteiligten Achtklässler einen Gutschein für zwei Eiskugeln aushändigen.“ Für die musikalische Umrahmung hatte Hans-Georg Hinderberger, der am E- Piano begleitete, mit seinem Schülerchor der sechsten Klassen des Gymnasiums einen zur Projekt-Thematik passenden Song kreiert.

Wie das diesjährige Motto „Ritschratsch – Papierwelten“ entstanden ist und wie es dann auch umgesetzt wurde, erläuterte Projektleiter Thomas Volkwein (Gymnasium). Bei seiner ersten Projektleitung (2017) in Nachfolge der früheren Projektleiter Marianne Jocham (RS) und Günther Sterk (SBBZ) stand das Papierschöpfen im Vordergrund. Jetzt sollte dem Papier, bevor das papierlose Büro komme, nochmals breiten Raum gegeben werden. Thomas Volkwein und seinen Workshopleitern hatten mit dem Thema den Schülern jetzt bewusst gemacht, dass Papier etwas Faszinierendes ist. Viele der Achtklässler waren mit Feuereifer bei der Sache und setzten sich auch mit der Thematik intensiv auseinander. Facetten- und ideenreich wurde mit dem vielseitigen Material Papier gearbeitet. Da wurden Papiersorten angefasst, gefaltet, beschnuppert, untersucht, geschnitten, beklebt, bemalt und zu großen und kleinen Kusnstwerken zusammengefügt. Die Schülerarbeiten – teils überdimensionale Werke – wurden geschickt im Museum plaziert, ja sogar an der Decke aufgehängt.

Es entstanden prächtige, recht ansprechende Schülerwerke, die alle in einem Zusammenhang zum Motto stehen. Nicht nur Kunstvolles zum Anschauen sondern auch zum Anfassen wurde geschaffen.