Ein Beruf mit Potenzial

An der Fachschule für Landwirtschaft Fachrichtung Hauswirtschaft in Bad Waldsee bereiten sich derzeit 15 Studierende auf die Abschlussprüfung zum/zur staatlich geprüften Wirtschafter/in und Meister/in der Hauswirtschaft vor. Der nächste Kurs startet im November 2021 und wird 2023 die Prüfungen ablegen.

Wie breit gefächert die Hauswirtschaft aufgestellt ist, ist an den Arbeitsplätzen der Meisteranwärterinnen zu erkennen. Die Einsatzbereiche reichen von der Senioreneinrichtung, über das Tagungshaus, zum mobilen Pflegedienst, Direktvermarktung auf dem landwirtschaftlichen Betrieb, Besenwirtschaft und Gästebeherbergung bis hin zur eigenen Kochschule und Cateringunternehmen. Das Altersspektrum liegt zwischen 20 und 56 Jahren. Das Einzugsgebiet erstreckt sich weit über die Kreisgrenze hinaus und reicht von Ulm an den Bodensee und von Tübingen bis ins Allgäu. Die großen Entfernungen sind möglich, da die Fachschule im Internat günstige Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.

Die Fachschule in Teilzeit findet berufsbegleitend montags und dienstags statt, sodass die restliche Zeit für den Beruf und die Familie zur Verfügung steht. So kann eine gute Verknüpfung von Theorie und Praxis stattfinden. Unterrichtet wird in den Fächern Betriebs- und Unternehmensführung, hauswirtschaftliche Versorgungs- und Betreuungsleistungen, Betriebliche Kommunikation sowie Berufsausbildung und Mitarbeiterführung, welches die Ausbildereignung beinhaltet. Die Fachschule führt zum Abschluss staatlich geprüfte/r Wirtschafter/in und bereitet darüber hinaus auf die Meisterprüfung in der Hauswirtschaft vor.

Die Fortbildung über zwei Jahre ermöglicht es den Studierenden, sich zu Führungskräften weiterzuentwickeln. Um das große Aufgabenspektrum der zukünftigen Meisterin bzw. Meister der Hauswirtschaft abzudecken, werden zahlreiche Exkursionen zum Beispiel zu Großwäschereien, zur Industrie, zu Direktvermarktungsbetrieben angeboten und Referenten/innen berichten aus der Fach- und Forschungspraxis. Gemeinsam durchgeführte Projekte von der genauen Planung bis zur Evaluation und Dokumentation bereiten auf die Prüfung und besonders auch auf den beruflichen Alltag vor. Eine Übersicht über die Fortbildung, Eindrücke vom Unterricht und Interviews mit Absolventinnen sind auf der digitalen Plattform Padlet padlet.com/FSLBW/Hauswirtschaftdigital (siehe QR-Code) zu finden.