Ein abwechslungsreicher Tag

Die Kursstufe 1 des Gymnasiums Bad Waldsee wurde mit ihrer Lehrerin Sarah Beck bei dem bekannten Unternehmen, das hochwertige Bediensysteme wie Taster, Schalter, Touchscreens und Joysticks entwickelt sowie fertigt, mit einem abwechslungsreichen Programm durch den Tag begleitet. Beginnend mit einem informierenden Teil über RAFI und die Ausbildungsberufe beziehungsweise Studiengänge, die hier absolviert werden können, wurden die Schüler und Schülerinnen durch die Produktion geführt und durften sich nach der Einladung zum Mittagessen in Kleingruppen einzelne Unternehmensbereiche näher anschauen, zum Beispiel die Lehrwerkstätten Elektro und Werkzeugbau, die Produktentwicklung, den Marketingbereich, die Buchhaltung oder die Personal- und Vertriebsabteilung.

Der größte Arbeitgeber der Region versteht sich nicht nur als Technologieführer und Innovationstreiber, sondern hat auch aufgrund seines findigen Einkaufswesens die Pandemie sehr gut überstanden und spürt so aktuell noch nichts von Chipmangel oder Rohstoffknappheit. Insgesamt wurden die zukünftigen Absolventen sehr gut informiert und umsorgt. So ging der erste Jahrgang des Gymnasiums Bad Waldsee, der das Fach Wirtschaft als Leistungsfach überhaupt wählen konnte, also sicherlich mit vielen Impulsen und neuen Ideen bezüglich eigener beruflicher Möglichkeiten nach Hause – Dank geht an Herrn Felder und die Azubis, die gemeinsam durch den Tag führten.