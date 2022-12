Eigenanteile in der Schulbeförderung im Landkreis Ravensburg erhöhen sich

Die monatlichen Eigenanteile in der Schülerbeförderung im Landkreis Ravensburg erhöhen sich ab dem 1. Januar 2023 um einen Betrag zwischen 1,30 Euro und 2,70 Euro. Das teilt die Stadt Bad Waldsee mit.

Wie die Stadt in einer Pressemitteilung schreibt, sei hierfür die Fahrpreiserhöhung des Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbundes (bodo) zum 1. Januar 2023 der Grund: Da die Eigenanteile in der Schülerbeförderung an den Preis einer Schülermonatskarte der Preisstufe für 1 Zone des jeweils gültigen bodo-Tarifs gekoppelt sind, würden sich zum 1. Januar 2023 auch die Eigenanteile erhöhen.

Für Schüler bis Klasse 4, für Schüler der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) und für Kinder der Grundschulförderklassen und der Schulkindergärten von 19,80 Euro auf 21,10 Euro.

Für Schüler der Klassen 5 bis 10, für Schüler des Berufsgrundbildungsjahres, des Berufsvorbereitungsjahres und der Berufsfachschulen von 31,60 Euro auf 33,80 Euro. Für die anderen Schüler von 39,50 Euro auf 42,20 Euro.

Das Verkehrsamt des Landratsamtes Ravensburg weist nach Angaben der Stadt auf die Möglichkeit des Eigenanteilerlasses hin. So sei nur für höchstens zwei Kinder einer Familie ein monatlicher Eigenanteil zu entrichten. Die entsprechenden Befreiungsanträge können über die Schulen gestellt werden. Weitere Infos zur Kostenerstattung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket gibt es beim Jobcenter des Landratsamtes Ravensburg, Telefon 0751/85-8000.

Vorabinformationen zum JugendticketBW ab März 2023: Das landesweite Ticket für Jugendliche soll im März 2023 in Baden-Württemberg kommen, wie der Mitteilung der Stadt weiter zu entnehmen ist. Es richtet sich an Schüler, Studierende, Azubis und Freiwilligendienstleistende. Der Preis für das Ticket wird bei 365 Euro pro Jahr und Person liegen. Besonders für Schüler ab Klasse 5 werde bei einer Jahresbetrachtung das JugendticketBW in der Regel günstiger sein wird als die Summe sowohl der Schülermonatskarten als auch der Eigenanteile.