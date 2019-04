Das Wolfsburger Figurentheater spielt am Donnerstag, 25. April, ab 10 Uhr in der Stadtbücherei Bad Waldsee das Stück „Eiersalat bei Familie Klopfer“. Das Theater ist für Kinder ab drei Jahren geeignet, heißt es in einer Pressemitteilung.

Zum Inhalt: Bei Hasenfamilie Klopfer ist Hochbetrieb: Töchterchen Luise hat Geburtstag, Vater-Hase hat in der Osterwerkstatt alle Hände voll zu tun und Mutter-Hase füllt schon die ersten Osternester. Und wo steckt Söhnchen Pelle, genannt Pelè? Er treibt sich mit seinem heißgeliebten Fußball herum. Was so alles passiert, wenn ein Osterhase lieber Fußball spielt als Eier zu bemalen, verrät diese Ostergeschichte, so die Ankündigung.

Der Eintritt kostet vier Euro. Karten gibt es im Vorverkauf ab sofort in der Stadtbücherei.