Ehrungen verdienter Concordia-Mitglieder

Das Jahreskonzert in Michelwinnaden am dritten Adventssonntag war auch ein günstiger Anlass, verdiente Aktive und Ehrenamtliche des Vorstandsteams vor großem Publikum zu würdigen. Vom Blasmusikkreisverband war der stellvertretende Vorsitzende Klaus Wachter der Vortragende und outete sich als tatkräftiger Unterstützer der Musikkapelle Michelwinnaden. Denn ihm gelang es, die Ehrungen, die wegen des Umfangs einen längeren Zeitraum in Anspruch nahmen, auf überzeugende und auch humorvolle Weise so zu moderieren, dass keine Langeweile auftreten konnte. Ein Zuhörer, der schon viele Jahre bei solchen Ehrungen dabei war, meinte: „ Das ist ja ganz im Stile von Josef Mütz, dem Ehrenvorsitzenden des Blasmusikkreisverbands“. Jedenfalls merkte man am verdienten, lebhaften Applaus für die Einzelnen, dass das Publikum voll mitging. Auch gehörte Klaus Wachter (Posaune) zu einer Gruppe von aktiven Musikern, die bei dem Konzert als Gastmusikanten mitwirkten, so wie auch Luisa Wolf (Horn), Hermann Ruß (Tuba), Jochen Brauchle (Posaune) und Florian Heine (Schlagzeug). Ausführlich wurden die Leistungen der zu ehrenden Mitglieder herausgestellt. Insgesamt kamen die Geehrten auf 350 Jahre aktives Wirken bei der Concordia Michelwinnaden. Dafür gab es vom Blasmusikverband eine ganze Reihe von besonderen Ehrennadeln und Urkunden, abgestuft nach der Dauer des Mitwirkens.

Die Ehrennadel in Bronze für 10-jährige aktive Tätigkeit erhielten (alphabetische Reihenfolge): Tim Bohner, Thilo Hengge, Caroline Kopf, Tim Lemmle, David Näher, Benjamin Spähn, Julia Stärk und Julia Stehle.

Die Ehrennadel in Silber für 20-jährige aktive Tätigkeit verdienten sich Manuela Käppeler und David Schmid.

Die Ehrenadel in Gold plus Urkunde für 30-jährige aktive Tätigkeit wurden Johannes Hepp, Stefan Fischer und Karin Michele übergeben.

Ausgezeichnet mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant wurden für 40-jährige aktive Tätigkeit Franz Schwägler und Josef Steinhauser.

Weiterhin gab es Auszeichnungen für das Engagement in der Vereinsführung. Dafür gibt es vom Blasmusikverband Fördermedaillen. Die Fördermedaille in Bronze (10 Jahre) hatte sich Dominik Käppeler (Stellvertretender Vorsitzender) verdient und gar für 25-jähriges Engagement in der Vorstandschaft konnte Margit Spehn (Schriftführerin) die Fördermedaille in Gold mit Diamant in Empfang nehmen.