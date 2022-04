Ehrungen beim Musikverein Reute-Gaisbeuren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen der Generalversammlung des Musikvereins Reute-Gaisbeuren e.V. am 1. April im Gasthaus Stern in Reute konnten zahlreiche Musiker*innen und Vorstandsmitglieder für langjährige Verdienste geehrt werden. Kreisverbandsdirigent Markus Frankenhauser überreichte die Auszeichnungen im Namen des Blasmusikkreisverbandes sowie des Württembergischen Blasmusikverbandes. In seiner Ansprache lobte Frankenhauser das Engagement der Musiker*innen und vor allem den Zusammenhalt auch in Coronazeiten.

Für 10 Jahre aktives Musizieren wurden Andreas Andlauer, Jan Merk, Anja Muszynski, Jan und Laura Wolfgang mit der Ehrennadel in Bronze geehrt. Sie bekamen vom Musikverein zusätzlich zum verliehenen Ehrenabzeichen ein kleines Präsent überreicht. Für 30 Jahre aktives Spielen mit der Posaune konnte Rainer Möslang mit der Ehrennadel in Gold mit Ehrenbrief geehrt werden. Sabine Engler spielt seit 40 Jahren an der Klarinette und tritt auch als Sängerin auf, dafür erhielt sie die Ehrennadel in Gold mit Diamant sowie einen Ehrenbrief. Die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50 Jahre aktives Musizieren konnten Hans Mayerhofer am Flügelhorn und Hubert Braun an der Klarinette in Empfang nehmen. Langanhaltender Beifall der Versammlung würdigte diese außerordentliche Leistung der beiden Vollblutmusiker, verbunden mit dem Wunsch, noch lange gemeinsam musikalisch aktiv zu sein. Da Hubert Braun über 50 Jahre beim Musikverein Reute-Gaisbeuren aktiv ist, wurde er zugleich zum Ehrenmitglied ernannt. Hilde Heine, viele Jahrzehnte Schriftführerin und nun Chronistin, wurde für 30 Jahre engagierte Vorstandsarbeit die Förderermedaille in Gold verliehen. Ebenfalls für ihre 30-jährige Tätigkeit als Vertreterin Fördermitglieder wurde Irmgard Jacob die Förderernadel in Gold zuteil. Am Schluss der Ehrungen konnte Markus Frankenhauser Dirigent Erich Steiner die Dirigentennadel in Gold für über drei Jahrzehnte erfolgreiches Dirigat ans Revers heften. Auch hier gab es von den Musiker*innen langanhaltenden Applaus.

Der scheidenden Jugendleiterin Vera Sigg wurde von den Vorsitzenden für das große Engagement zum Wohle des musikalischen Nachwuchses mit einem Präsent gedankt. Mit dem Wunsch, dass alle Geehrten noch lange der Blasmusik treu verbunden bleiben, schloss der Kreisverbandsdirigent Markus Frankenhauser die sehr gelungenen Ehrungen ab.