Ehrennadel in Gold für 40 Jahre im Dienst der Caritas

Diözesan-Caritasdirektorin Annette Holuscha-Uhlenbrock hat zwei Mitarbeiterinnen der St.-Elisabeth-Stiftung zum 40-jährigen Dienstjubiläum gratuliert. Beide erhielten die goldene Ehrennadel der Caritas.

Walburga Riederer begann laut Pressemitteilung am 1. August 1979 ihre Tätigkeit im damaligen Kneipp-Sanatorium Jordanbad der Franziskanerinnen von Reute in Biberach. Ende 1999 wechselte sie zu den Heggbacher Einrichtungen und ist bis heute in der Hauswirtschaft des Heggbacher Wohnverbundes der St. Elisabeth-Stiftung tätig. Aktuell arbeitet sie in Heggbach auf der Wohngemeinschaft Pirmin im Haus Bernhard.

Auch Marlene Zell erhielt diese besondere Auszeichnung. Sie absolvierte ihre Ausbildung von 1979 bis 1981 im damaligen „Kinderheim Ingerkingen“, wo sie bis zur Geburt Ihres ersten Kindes als Heilerziehungspflegehelferin arbeitete. Nach der Elternzeit begann sie 1988 als Nachtwache im Haus Raphael in Ingerkingen, bevor sie in das benachbarte Haus Maria wechselte. Von 2007 bis 2010 qualifizierte sie sich zusätzlich zur Altenpflegerin. Foto: St.-Elisabeth-Stiftung