Ehrenamtsfest der Solidarischen Gemeinde Reute-Gaisbeuren

Die Solidarische Gemeinde Reute-Gaisbeuren hatte alle Personen der sozial-karitativen Einrichtungen vor Ort sowie Pflegende Angehörige zu einem Ehrenamtsfest eingeladen. Gekommen waren auch sehr viele engagierte Frauen und Männer, der Saal im Katholischen Gemeindehaus war mit über hundert Gästen voll belegt. Mit einem herzlichen „Grüezi“ begrüßte Vorsitzender Konstantin Eisele die Anwesenden. Das freundliche „Grüezi“ gehörte zum Motto des Nachmittags: „Schweiz á la carte“.

„Die Solidarische Gemeinde ist ob der vielen Aktivitäten als ‚Leuchtturmobjekt‘ im ganzen Land bekannt, ohne unsere Einrichtung wäre Reute-Gaisbeuren ein schönes Stück ärmer“, mit berechtigtem Stolz stellte Konstantin Eisele diese Aussage in den Fokus. Der Singkreis der Solidarischen Gemeinde eröffnete mit fröhlichem und bekanntem Liedgut unter der Leitung von Brigitte Feidl die Feier.

Höchste Aufmerksamkeit erzielte Dietmar Hermanutz mit seinem Bildvortrag: „Mit dem Fahrrad durch die Schweiz“. Dabei stellte er die verschiedenen Regionen unseres Nachbarlandes vor. Daraus durften die Besucher per Zuruf vier besonders schöne Routen auswählen. Es waren somit die Regionen Fribourg mit dem Genfer See, Wallis mit dem Matterhorn, Bern mit dem Neuenburger See sowie das Tessin mit dem Lago Maggiore. Dass Hermanutz sich mächtig in die Schweiz verliebt hat und somit immer wieder ins Schwärmen geriet, machte seinen Vortrag spannend und lebendig.

Beifallsstürme erntete auch das jüngste Alphorntrio Oberschwabens mit Theresa (14 Jahre), Jonathan Maucher (16 Jahre) und Francesco Brändle (16 Jahre) mit immer gern gehörten Alphornklängen. Besonderen Dank und Anerkennung ließ Konstantin Eisele Schwester Egfrieda vom Kloster Reute zukommen, über viele Jahre war sie Mitglied im Leitungsteam „Besuchsdienst“. Ebenso Hedwig Allgayer, welche sich vorbildlich viele Jahre in der Nachbarschaftshilfe engagierte. Hohes Lob galt der jetzt zehn Jahre bestehenden Anlaufstelle des Vereins mit Maria Eisele, Waltraud Hoch und Gertrud Reihs.

Nach kurzweiligem Dreistunden-Programm wurde zum ins Motto passenden Vesper geladen: Zum deftigen Bündner-Fleisch und würzigem Appenzeller Käse durften die Gäste neben Valser Wasser und Schweizer Bier auch ausgewählte Weine aus dem Schweizer Anbaugebiet schlürfen.