Ehepaar Hasselberg zu Ehrenmitgliedern ernannt

Bei der letzten Jahreshauptversammlung des Sozialverbandes VdK Ortsverband Reute stellten Heinz-Dieter Hasselberg und seine Ehefrau Ursula Hasselberg ihre Ämter als 1. und 2. Vorsitzende zur Verfügung. Aufgrund der jahrzehntelangen ehrenamtlichen Tätigkeiten beim Sozialverband VdK beschloss die Vorstandschaft des Ortsverbandes Reute, das Ehepaar Ursula und Heinz-Dieter Hasselberg zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Aufgrund der Corona-Pandemie besuchte die neue Ortsverbandsvorsitzende Claudia Müller die Ehrenden zu Hause. Sie überreichte dem nunmehr Ehrenvorsitzenden Heinz-Dieter Hasselberg und Ehrenmitglied Ursula Hasselberg die Urkunden und ein Geschenk des Sozialverbandes VdK Ortsverband Reute.

Herr Heinz-Dieter Hasselberg trat 1992 dem damaligen VdK bei. Er war von 1994 bis 1997 stellvertretender Vorsitzender und von 1998 bis 2021 Ortsverbandsvorsitzender beim VdK Ortsverband in Reute und seit 2005 Vertrauensperson der Rentner beim Sozialverband VdK Kreisverband Ravensburg. Aufgrund seiner langjährigen Mitgliedschaft und ehrenamtlichen Tätigkeiten beim Sozialverband VdK erhielt er folgende Ehrungen: Treueabzeichen in Gold, Goldene Verdienstnadel des Landesverbandes, Ehrennadel des VdK Deutschland in Silber und Gold.

Seine Ehefrau Ursula Hasselberg wurde 1999 Mitglied. Sie war von 2016 bis 2021 stellvertretende Ortsverbandsvorsitzende und zuvor jahrelang die rechte Hand ihres Ehemannes. Außerdem war sie wie ihr Mann im Kreisverband Ravensburg ehrenamtlich tätig. Dort war sie von 2015 bis 2018 Frauenbeauftragte. Sie erhielt folgende Ehrungen: Treueabzeichen in Silber, Goldene Verdienstnadel des Landesverbandes und die Ehrennadel des VdK Deutschland in Silber.