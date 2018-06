Ehepaar Ademi feierte Goldene Hochzeit

„Wir feiern weniger unseren Hochzeitstag, sondern mehr den Tag, an dem wir uns zum ersten Mal gesehen haben. Das war der 19. September 1962“, sagt Ibrahim Ademi freudestrahlend und blickt dabei seiner Frau Gjzide tief in die Augen. Sie war damals 16 Jahre alt, er 19. Zwei Jahre später heiratete das Paar. Vergangenen Mittwoch feierten sie Goldene Hochzeit. Martin Gratz und Brigitte Göppel von der Stadtverwaltung überreichten im Namen von Bürgermeister Roland Weinschenk einen Karton Wein sowie im Namen von Ministerpräsident Winfried Kretschmann eine Glückwunschkarte.

Die Väter von Ibrahim und Gjzide hatten vor 52 Jahren die Ehe der beiden festgelegt. Beide sind im Kosovo in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Auch als junges Paar hatten sie nur das Allernötigste zum Leben. Deshalb entschloss sich Ibrahim Ademi 1970 dazu, als Gastarbeiter nach Deutschland zu gehen – ohne Familie. In Wangen fand er bei einer Straßenbaufirma Arbeit – täglich rund zwölf Stunden. 1974 zog er nach Bad Waldsee. Eigentlich wollte er nur für fünf Jahre in Deutschland bleiben. Drei Jahre später holte er allerdings seine Familie zu sich nach Bad Waldsee. Heute freuen sich die Ademis über vier gesunde Kinder, zwei Söhne und zwei Töchter. Zur Familie gehören mittlerweile auch 13 Enkelkinder und zwei Urenkel.

Den eigentlichen Hochzeitstag feierte das Paar zu zweit, vergangenen Sonntag dann richtig. „Richtig“ sei es nur dann, wenn die gesamte Familie zusammen sei, so das Jubelpaar.