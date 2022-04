Ehemaliger Deutschlehrer macht Comedy in der Waldseer Stadthalle

Das Gymnasium Bad Waldsee wird 50 Jahre. Aus diesem Grund veranstaltet „Spektrum K“ am Samstag, 9. April, um 20 Uhr in der Stadthalle Bad Waldsee in Zusammenarbeit mit dem Gymnasium ein Kabarettabend mit einem ehemaligen Deutschlehrer.

Zum Inhalt laut Presemitteilung: Der Comedien Johannes Schröder hat in seinem Programm „Instagrammatik – Das streamende Klassenzimmer“ eine etwas andere Sicht auf den gegenwärtigen Lehrbetrieb. Um Herrn Schröder da abzuholen wo er steht, richtet ihm seine 12a einen Instagramm-Account ein. Hier werden die wichtigsten schulpolitischen Fragen diskutiert, wie etwa die Frage wann gibt es einen schulischen Videobeweis, was macht Schröder beim Junglehrerstammtisch?

Schröder toure seit einigen Jahren erfolgreich durch die deutschsprachigen Länder, nachdem er 2014 den Lehrerberuf an den Nagel gehängt hat und sich ganz dem Comedy gewidmet hat.