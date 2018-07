Ehemaligentreffen bei Mittelmeer-Temperaturen

Gut 100 einstige Schüler sind der Einladung zum Ehemaligentreffen des Waldseer Gymnasiums am Freitagabend am Stadtsee gefolgt. Dank hochsommerlicher Temperaturen eignete sich das idyllisch gelegene Bootshausgelände ideal für ein solches Wiedersehen am Vorabend des Altstadt- und Seenachtfestes.

In Picknick-Manier ließen sich die Teilnehmer auf dem Rasen nieder und schnell wurden die alten Schulzeiten wieder präsent. Eingebunden in dieses Treffen feierte der Abi-Jahrgang 1998 auf Initiative von Kathrin Abler (Vierte von rechts) sein „20-Jähriges“. Dafür haben einige ehemalige Waldseer Abiturienten mehrere hundert Kilometer Anreise in Kauf genommen. Auch Werner Gros (Fünfter von rechts) war zufrieden mit der Resonanz. „Die Leute waren sehr angetan von der tollen Atmosphäre am See und es wurde mehrfach der Wunsch nach Wiederholung geäußert“, freute sich der Organisator. Laut Gros soll das Ehemaligentreffen künftig möglichst alljährlich als „Warm-up“ zum Stadtfest veranstaltet und zum „fixen Termin“ werden für ehemalige Schüler, die über halb Europa verstreut wohnen. Mit Thomas Bergmann und Pensionär Siegfried Weber haben sich heuer nur zwei weitere Pädagogen zum Austausch mit ihren früheren Schülern eingefunden.