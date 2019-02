Ehemalige „Kaplanei“ am Frauenberg steht zum Verkauf

Mit dem ehemaligen Kaplaneihaus an der Frauenbergstraße steht ein mächtiges, stadtbildprägendes Waldseer Gebäude auf dem Immobilienportal der Kreissparkasse zum Verkauf. Das Teileigentum, das für eine gute halbe Million Euro veräußert werden soll, befindet sich in einem historischen Gebäude von 1617, dessen Außenfassade Bestandsschutz hat. Bei einer Straßensanierung wurde das Haus 1980 komplett neu aufgebaut, einige Meter zurückversetzt und um Fußgänger-Arkaden ergänzt, wie Hans-Jörg Leuter von der Kreissparkasse auf SZ-Anfrage informiert.

Nach Leuters Angaben gibt es bereits mehrere Kaufinteressenten für dieses besondere Objekt, das seit mehreren Jahrhunderten ein städtebauliches Ensemble bildet mit der benachbarten Kapelle und dem daran angebauten Mesnerhaus. Zum Verkauf kommen in der einstigen Kaplanei insgesamt neun Räume auf einer knapp 300 Quadratmeter großen Fläche im Unter-, Erd- und im ersten Obergeschoss, die bislang als Büros genutzt wurden.

„Als Möglichkeiten in Frage kommt weiterhin eine gewerbliche Nutzung als Büro oder Praxis ebenso wie Wohnen in drei separaten Einheiten“, weiß Leuter. Das Dachgeschoss ist bewohnt und daher nicht betroffen von den aktuellen Verkaufsplänen.

Gebäude für einen Kirchenmann alleine recht groß

Insbesondere die Südseite mit einem großen Relief lässt vermuten, dass es sich bei diesem 400 Jahre alten Gebäude gegenüber der Frauenbergkapelle um ein besonderes Objekt der Stadtgeschichte handelt. Brigitte Hecht-Lang, Autorin des vor kurzem neu erschienenen Kapellenführers, bestätigt das und zitiert aus der „Sailerschen Chronik“, die auf den ehemaligen Bürgermeister Johann Sailer von 1862 zurückgeht. Dort steht geschrieben: „ ... erbaut worden, um einem jeweiligen Kaplan an unserer lieben Frauenkirche eine anständige Wohnung zu verschaffen.“

Wie das Vorstandsmitglied des örtlichen Museums- und Heimatvereines weiter informiert, war das stattliche Gebäude für einen Kirchenmann alleine recht groß. „Doch es mussten damals ja auch Naturalien gelagert werden und vermutlich gab es für einige Pilger und Wallfahrer die Möglichkeit der Unterkunft und die des Einstellens von Fuhrwerken und Pferden“, so die Diplom-Restauratorin dazu im SZ-Gespräch.

Während der „Josephinischen Reformen“ sei die Kaplanei vor den Toren der Stadt aufgehoben worden und das Haus habe seine ursprüngliche Funktion verloren. „1780 gab es dann einen Antrag der Stadt an die vorderösterreichische Regierung in Freiburg, man möchte aus dem Kaplaneihaus ein Leprosenhaus machen. Die Antwort: , ... wissen denn die in Waldsee nicht, dass es keine Leprosen mehr gibt?’“, so Hecht-Lang mit einer weiteren Buchpassage.

Laut der „Sailerschen Chronik“ hat dann im Jahre 1783 ein Franz Joseph Luft aus Schwendi in dem Gebäude eine Seiden- und Wollkottonweberei eingerichtet.

Sailer habe dazu niedergeschrieben: „Bald darauf fing es in dem Haus zu spuken an, Gerassel auf dem Gang, Türenzuschlagen, helle Erscheinungen. Man verwies ihn an die Geistlichkeit. Doch Luft beruhigte sich nicht, das Magistrat ließ das Haus bewachen; es ereignete sich während der Beobachtung nichts. Luft klagte daraufhin dem Ordinariat in Konstanz sein Leid, fand aber kein Gehör. Er erscheint 1786 als ’Armer’, sein großer Plan der Seidenweberei in Waldsee war den Geistern auf dem Frauenberg zum Opfer gefallen.“