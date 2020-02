Eduard Merk leitet den neuen Pflegestützpunkt in Bad Waldsee

Das Pflegestützpunkt-Büro in Bad Waldsee ist zuständig für Bad Waldsee, Aulendorf und Bad Wurzach, Sprechstunde ist montags und freitags von 9 bis 11 Uhr und Leiter ist Eduard Merk. Er ist erreichbar unter Telefon 07524/97483317 oder per E-Mail an E.Merk@rv.de

Im Landkreis Ravensburg beraten derzeit noch drei Zuhause-Leben-Stellen der Caritas in Pflegefragen – in Altshausen, Leutkirch/Isny und Weingarten. Auch in Bad Waldsee übernahm die Caritas Bodensee-Oberschwaben als Kooperationspartner des Landkreises bis Ende 2019 mit einem Zuhause-Leben-Büro die Beratung in solchen Fragen (SZ berichtete). In Wangen und Ravensburg gibt es bereits seit einigen Jahren Pflegestützpunkt-Büros des Landkreises. 2018, das geht aus dem Jahresbericht von Kreis und Caritas hervor, nutzten kreisweit 1102 Menschen die Angebote der Pflegestützpunkte und der Zuhause-Leben-Stellen, rund 100 mehr als im Vorjahr. Den ersten Kontakt zu den Beratungsstellen nahmen in den meisten Fällen Angehörige auf. Wie es mit den drei noch bestehenden Zuhause-Leben-Stellen weitergeht, ist derzeit offen. Klar sei, so Diana Raedler, Sozialdezernentin beim Landratsamt, dass die Zusammenarbeit mit der Caritas in diesem Bereich wegen geänderter Rahmenbedingungen in der bisherigen Form nicht dauerhaft fortgesetzt wird. Ob der Landkreis weitere Pflegestützpunktbüros eröffnen, oder die Zuständigkeiten der drei bestehenden erweitern wird, ist derzeit unklar. Wie es in der Pflegeberatung und auch eventuell zusätzlicher Stellen in diesem Bereich weitergeht, werde, so Landrat Harald Sievers, in diesem Jahr konzeptuell erarbeitet.