Edi Graf und Bernhard Bitterwolf stellen neues schwäbisches Weihnachtsbuch vor

Die beiden oberschwäbischen Autoren Edi Graf und Bernhard Bitterwolf haben tief in ihre Weihnachtskiste gegriffen und daraus die schönsten schwäbischen Geschichten, Gedichte und Lieder hervorgezaubert. Herausgekommen ist ein ideenreiches, stimmungsvolles, fröhliches und hoffnungsfreudiges Advents- und Weihnachtsbuch.

Edi Graf und Bernhard Bitterwolf haben ein neues Buch geschaffen: „Frai de heit, s isch Weihnachdszeit“. Es beinhaltet schwäbische Geschichten, Gedichte und Lieder. (Foto: oh/Bitterwolf)

Damit knüpfen sie an ihr letztes gemeinsame Werk „I wünsch dir s Chrischtkendle ens Herz“ an. Das teilen die Autoren in einem Presseschreiben mit. In Bad Waldsee und in Aulendorf gibt es jeweils eine musikalische Lesung.

Lesung am 8. Dezember in Bad Waldsee

Die Adventszeit ist gerade in Oberschwaben die Zeit des Singens, Spielens, Vorlesens und Musizierens. Die überlieferten Texte der heimischen Adventslieder und Weihnachtserzählungen zeugen von einer tiefen und dennoch heiteren Volksfrömmigkeit.

Am Donnerstag, 8. Dezember, ist Barny Bitterwolf zu Gast in der Stadtbuchhandlung Bad Waldsee. Der oberschwäbische Barde aus Haisterkirch wird ab 19 Uhr das aktuelle Weihnachtsbuch vorstellen.

Publikum darf gerne mitsingen

Der Titel „Frai de heit, s isch Weihnachdszeit“ verrät nach Angaben des Autors bereits, dass die Texte zum Teil nachdenklich stimmen, aber in allererster Linie zum Schmunzeln anregen sollen.

An dem Abend in der Stadtbuchhandlung werde das Publikum auch zum Mitsingen eingeladen.

Lesung am 9. Dezember in Aulendorf

Am Freitag, 9. Dezember, kommen der Autor und Radiomoderator Edi Graf aus Wurmlingen und Bitterwolf gemeinsam nach Aulendorf und nehmen ihr Publikum mit in eine typische stimmungsvolle Hohstube, wie sie früher in den Dörfern in Oberschwaben gefeiert wurden.

Ab 19 Uhr stellen die beiden das Buch im Marmorsaal im Schloss Aulendorf vor. Der Vorverkauf läuft über die Buchhandlung Rieck in Aulendorf, der Eintritt kostet zehn Euro.

Noten im Buch sollen Nachspielen erleichtern

Auf dem Cover des Buches sind drei junge Sternsinger zu sehen, die mit weit geöffneten Mündern inbrünstig ihre Lieder schmettern. Gezeichnet ist diese Darstellung des lebendigen Brauchtums im Ländle vom Illustrator Uli Gleis, wie es im Presseschreiben weiter heißt. Im Buch selber gibt es weitere kleine, adventlich inspirierte Bildchen vom Graphiker Björn Locke.

Darüber hinaus sind Notenbilder abgedruckt, die das Nachspielen und -singen der abgedruckten Lieder erleichtern sollen. Zu finden sind bekannte Advents- und Weihnachtslieder mit – teils humorigen – schwäbischen Texten und neue Melodien aus der Feder von Bernhard Bitterwolf.

Geboren wurden Edi Graf und Bernhard Bitterwolf beide in Friedrichshafen am Bodensee. Graf lebt heute in Wurmlingen bei Rottenburg, Bitterwolf in Haisterkirch bei Bad Waldsee.