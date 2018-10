„Echter Waldseer“: Verleger Adolf Liebel ist verstorben

Der Bad Waldseer Verleger und frühere Unternehmer Adolf Liebel ist im Alter von 84 Jahren verstorben. Liebel war einer der prägenden Köpfe der Kurstadt und wurde am Dienstag im Beisein seiner Familie in Bad Waldsee beigesetzt.

Der einstige Buchdruckermeister ist vor wenigen Tagen im Urlaub in Österreich gestorben. Sein Tod hat die Familie wie auch viele Bad Waldseer erschüttert. Bekannt war der vierfache Vater und dreifache Großvater zeitlebens für seine Kreativität, seinen Idealismus und seine zupackende Art. Zuletzt verlieh der Pensionär seinem Talent durch die Malerei Ausdruck. Aber auch dem Golfspiel galt seine Leidenschaft. Ein Rückblick auf sein Leben:

Liebels Ururgroßvater Georg Sebald gründete 1833 das „Waldseer Wochenblatt“, aus dem sich bekanntlich die Waldseer Lokalausgabe der „Schwäbischen Zeitung“ entwickelte. Nach dem Zweiten Weltkrieg leitete Viktor Liebel die SZ in Bad Waldsee, ehe Anfang der 60-er Jahre Adolf Liebel die Verantwortung als Lokalverleger von seinem Vater übernahm und damit begann, seine Visionen umzusetzen. Er expandierte. 1972 wurde er Geschäftsführer von „Liebel Druck und Verlag“ (heute: „Druckwerk Süd“) und setzte schnell Maßstäbe. Wie die „Schwäbische Zeitung“ anlässlich seines 80. Geburtstages berichtete, wurde in der Druckerei alsbald eine Vier-Farben-Druckmaschine eingesetzt – es war die erste in ganz Oberschwaben und damit ein deutliches Alleinstellungsmerkmal. Liebel beschäftigte zu jener Zeit rund 70 Mitarbeiter. Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung von „Liebel Druck und Verlag“ war 1988 die Verlagerung der Druckerei in die Biberacher Straße – außerhalb des Stadtkerns. Im Jahr 2000 wurde die „Schwäbische Zeitung“ Bad Waldsee in den Schwäbischen Verlag eingegliedert. „Das war ein gescheiter Schritt“, wie es Liebel an seinem 75. Geburtstag nannte.

Ehemalige Angestellte beschreiben ihren damaligen Chef als einen Macher, der sich zudem seiner Verantwortung für die Mitarbeiter bewusst war und ihnen gegenüber stets respektvoll auftrat. Mit seiner ausgleichenden Art verstand er es, auch in kritischen Situationen Ruhe zu bewahren und die richtige Entscheidung zu treffen. Den Redakteuren ließ er freie Hand und verteidigte ihre Arbeit gegenüber Kritikern. Seine Ansichten machte er der Belegschaft gleichwohl deutlich. Dennoch: „Die Macht der Presse habe ich nie für meine Belange eingesetzt“, erklärte Liebel einst mit Blick auf sein Lebenswerk. Aufgrund möglicher Interessenskonflikte bekleidete er nie ein öffentliches Amt.

Doch Adolf Liebel war weit mehr als nur Zeitungsverleger. Über die Jahre hinweg brachte er mehrere Bücher über Bad Waldsee heraus und wusste seine Heimatstadt stets neu zu inszenieren. Gemeinsam mit dem Fotografen Rupert Leser präsentierte er die Kurstadt aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Diese Blickwinkel übertrug er auch ins reale Leben. So war er ein Impulsgeber für die Ursprünge des heutigen Altstadt- und Seenachtfestes. Wie er kurz vor seinem Tod nach einem Spaziergang mit Hund „Eiko“ vor seinem Haus in der Wurzacher Straße 47 berichtete, organisierte er gemeinsam mit Erwin Hymer und weiteren Geschäftsleuten ein Straßenfest in der Innenstadt. Auch für das Gästemagazin „Kurland“ war Liebel der Ideengeber.

Für den ehemaligen Bad Waldseer Bürgermeister Rudolf Forcher war Adolf Liebel in der Zusammenarbeit ein verlässlicher Partner. Liebel vertrat seine Standpunkt und Meinungen. „Er war ein echter Waldseer mit großer Heimatverbundenheit und sah seinen Auftrag als Verleger auch als Dienst an seiner Heimatstadt.“ Das „Kurland“ habe dazu beigetragen, dass die Bad Waldseer das Kurgeschehen präsentiert bekamen und bis heute aufgezeigt bekommen. Mit seiner vermittelnden Art habe er zum Ansehen der Zeitung beigetragen, so Forcher.

Trotz seines hohen beruflichen Engagements, war Liebel ein Familienmensch. Bis zuletzt unternahm er gemeinsam mit seiner Frau Christa und seinen Kindern Ausflüge und verreiste jährlich mit ihnen – in früheren Zeiten auch mit dem Wohmobil. Der Hobbyfotograf, der gemeinsam mit fünf Geschwistern in einem christlichen Elternhaus aufwuchs, war immer gern gesehen in Bad Waldsee. Sein ansteckendes Lachen wird fehlen.