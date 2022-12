EBS-Schüler besuchen Augsburger Zoo

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen Zoobesuch im November bei schönstem Herbstwetter erlebte die Klasse 4a am 10. November. Bereits im Juli machte sich die Klasse mit dem Zug auf den Weg nach Augsburg. Dort ist sie allerdings aufgrund eines Böschungsbrandes nicht angekommen. Spontan wurde aus dem Besuch im Augsburger Zoo in der Sommerhitze ein abkühlender Erlebnistag im Fischerviertel und am Wasserspielplatz in der Friedrichsau in Ulm.

Passend zur ersten VU-Einheit „Das Buch der Bücher“ wurde unter dem Motto „Tiere der Bibel“ der Augsburger Zoo noch einmal aufgesucht. Die Führung durch den Zoo wurde durch eine Theologin bibelwissenschaftlich begleitet. Was steckt hinter dem Vergleich des „Wort Gottes“ mit dem „Brüllen eines Löwen“? Warum wird der Straußenhenne in der Bibel jegliche Weisheit abgesprochen? Diese und weitere tierische Hintergründe von Bibelgeschichten wurden in der Führung aufgegriffen.

Durch das Beobachten der Tiere und der Möglichkeit Tiermaterial, wie Federn, Fell oder Eier, anfassen zu können, wurden die Geschichten aus der Bibel für die Schülerinnen und Schüler der Klasse 4a mit neuen faszinierenden Eindrücken verknüpft.