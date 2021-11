E-Ladesäule und Seenema-Antrag sind Themen

Die E-Ladesäule auf dem Parkplatz Hittisweilerstraße könnte modernisiert werden, wenn der Verwaltungsausschuss (VA) diesem Ansinnen in der öffentlichen Sitzung am Dienstag, 30. November, ab 18 Uhr im Haus am Stadtsee zustimmt.

Zudem wird über einen Antrag des Stadtkinos Seenema gesprochen, der eine Verlängerung des Zuschusses durch die Stadt vorsieht. Auch der Beteiligungsbericht für das Jahr 2020 sowie der Jahresabschluss des Städtischen Eigenbetriebs Alten- und Pflegeheim stehen auf der Tagesordnung.