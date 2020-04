E-Bike aus Kellerraum in Bad Waldsee gestohlen

Ein Unbekannter hat am Dienstag aus den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Eschlestraße in Bad Waldsee ein E-Bike gestohlen. Wie genau der Dieb die Tür des Kellerraumes geöffnet hat, ist laut Mitteilung der Polizei noch unklar. Das geklaute Fahrrad der Marke „Conway“ in den Farben Grau und Limette hat einen Wert von fast 3000 Euro. Der Polizeiposten Bad Waldsee bittet unter Telefonnummer 07524 / 40430 Hinweise zum Verbleib des E-Bikes oder zur Ermittlung des Täters.