E-Bike-Akku explodiert in Wohnung

Weil ein Akku eines E-Bikes explodiert ist, musste die Bad Waldseer Feuerwehr am Montagmorgen ausrücken. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten Anrufer der Leitstelle Bodensee-Oberschwaben zuvor eine Explosion und einen Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Falkenweg gemeldet.

Wohnung war völlig verraucht

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte war die betroffene Wohnung verraucht. Die beiden anwesenden Bewohner hatten die Wohnung bereits verlassen und wurden anschließend durch den Rettungsdienst versorgt und betreut. Ein Angriffstrupp der Feuerwehr drang mithilfe von Atemschutz in die Wohnung ein und fand dort die qualmenden und glimmenden Reste eines explodierten E-Bike-Akkus vor. Auch mehrere in dem Zimmer stehenden Möbelstücke wurden in Mitleidenschaft gezogen.

Scheiben sind zerborsten

Durch die entstandene Druckwelle waren die Scheiben einer Balkontüre zerborsten und die Zimmertüren im inneren der Wohnung beschädigt, heißt es in der Pressemitteilung. Der geschlossene Rollladen eines Zimmers wurde zudem nach außen gedrückt.

Wohnung ist derzeit unbewohnbar

Die Feuerwehrangehörigen schafften den Brandschutt ins freie geschafft und belüfteten die Wohnung. Der Brandbereich wurde mittels einer Wärmebildkamera auf versteckte Glutnester kontrolliert. Durch Rauch und Ruß ist die gesamte Wohnung beschädigt und derzeit unbewohnbar, teilt Feuerwehrsprecher Matthias Lessig mit. Das Ordnungsamt kümmere sich um die weitere Unterbringung der Bewohner. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am Einsatz beteiligt waren die Feuerwehr Bad Waldsee, Abteilung Stadt, mit rund 30 Feuerwehrangehörigen und sechs Fahrzeugen, der Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen und Notarzt sowie eine Streife der Polizei Bad Waldsee.