Durlesbachschule heißt 31 neue Schüler willkommen

Der große Tag für 31 Erstklässler der Durlesbachschule hat am Dienstag, 17. September, um 9.15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Kirche. St. Peter und Paul in Reute begonnen.

Wie die Schule mitteilt, war der Gottesdienst, den Pfarrerin Birgit Oehme und Gemeindereferentin Kerstin Ploil sowie die Religionslehrerinnen gestaltet haben, kurzweilig und sehr ansprechend. Die Willkommensfeier fand anschließend in der Durlesbachhalle ihre Fortsetzung. Der Grundschulchor unter der Leitung von Andrea Proß begrüßte mit zwei munteren Liedern die Erstklässler in der Schulgemeinschaft. Rektor Bernd Scharfenort hieß sie mit ihren Familien willkommen und führte durch das Programm.

Anschließend präsentierte die Theater-AG das Theaterstück „Gut gebrüllt, Löwe!“ Die Lehrerinnen Sonja Hack-Hering und Ilona Müller inszenierten laut Mitteilung mit viel Engagement die Geschichte von einem einsamen Löwen, der beschließt, sich einen Freund im Dschungel zu suchen. Das Theater sei schon beim diesjährigen Schulfest mit großem Erfolg aufgeführt worden.

Nach einem überwältigenden Applaus habe Bernd Scharfenort dann alle neuen Schüler namentlich aufgerufen und die Klassenlehrerinnen Sonja Hack-Hering und Ilona Müller vorgestellt. Zufälligerweise seien das in diesem Jahr die beiden Verantwortlichen der erfolgreichen Theater-AG. Anschließend konnten die Schützlinge in den Schulalltag übergehen, der mit einer ersten Schulstunde im Klassenzimmer begann.

Die Eltern wurden unterdessen in der Durlesbachhalle bewirtet und konnten sich dabei angeregt unterhalten, heißt es weiter. Die Bewirtung dabei übernahmen Eltern aus der zweiten Klasse sowie der Elternbeirat. Der Schultag endete gegen 12 Uhr mit vielen Fotos im Klassenzimmer.