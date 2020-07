Durlesbachbrücke ist wieder befahrbar

Fast zeitgleich mit der Fertigstellung der Vorbereitung für die Elektrifizierung der Südbahn und der Wiederaufnahme des Zugverkehrs wurde auch die Brücke über den Durlesbach fertiggestellt. Das teilt die Stadt Bad Waldsee in einer Pressemitteilung mit. Die Brücke führt auch zum Durlesbacher Bahnhof.

Die Brücke sei nun zwar wieder befahrbar, die ganze Baumaßnahme insgesamt aber noch nicht vollends fertiggestellt. Unter anderem erfolgt laut Pressemitteilung noch die Bepflanzung.

„Ein herzliches Dankeschön geht an die Anwohner, die ohne Murren die Einschränkungen während der Bauphase hingenommen haben, für ihr Verständnis und an Jürgen Bucher und Christoph Ress von der Abteilung Tiefbau. Hinter dem Projekt steckt eine jahrelange Planung in enger Abstimmung mit der Bahn. Nicht zuletzt ein herzliches Dankeschön an die ausführende Baufirma, die hier eine hervorragende Arbeit geleistet hat“, wird Ortsvorsteher Achim Strobel in der Pressemitteilung zitiert.