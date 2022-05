Durlesbach Open-Air im Juni

Das Lied von der Schwäbischen Eisenbahn hat den heute stillgelegten Bahnhof Durlesbach weit über die Grenzen Oberschwabens hinaus bekannt gemacht. Neben dem Gebäude erinnert nur noch ein Eisenbahndenkmal mit einer alten Dampflok an das berühmte Schwabenlied. Diese zu erhalten, hat sich der Förderverein „Durlesbach Bähnle“ zum Ziel gesetzt und dafür wieder eine dreitägige Veranstaltungsreihe vom 17. bis 19. Juni geplant.

Mit dabei ist diesmal der Bad Waldseer Kulturverein „Spektrum K“. Dank dieser Unterstützung lädt Uli Boettcher vom Baienfurter Hoftheater am Freitag, 17. Juni, ab 20 Uhr zu einer Reise durch das „Uliversum“ ein. Der Eintritt kostet 22 Euro, im Vorverkauf 20 Euro. Karten sind bei der Tourist-Info Bad Waldsee erhältlich.

Ein Gesangsauflauf von Dieter Langlouis ist am Samstag, 18. Juni geplant. Er spielt ab 20 Uhr die bekanntesten Hits, Gassenhauer und Partyschlager zum Mitsingen und Tanzen. Es wird vermutlich einen Shuttelbus von Bad Waldsee nach Durlesbach und zurück geben.

Am Sonntag, 19. Juni, statet dann um 10 Uhr in Durlesbach der Genusslauf, um 10.15 Uhr der Gottesdienst und ab 11.00 Uhr das Frühschoppen mit den beliebten „Durlesbachmusikanten“ am Eisenbahndenkmal.