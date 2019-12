Durch die Stadthalle düsen am Samstag Züge

Weihnachtszeit ist auch immer Modellbahnzeit. Für die Mitglieder der Eisenbahnfreunde Bad Waldsee sei es nun zum 18. Mal wieder soweit, die Stadthalle in Bad Waldsee in ein Dorado für Modellbahnfans zu verwandeln. Am Samstag, 21. Dezember, findet dort von 10 bis 16 Uhr eine vereinsorganisierte Modellbahnbörse statt. Die Besucher können dort laut Pressemitteilung bei unzähligen Händlern und privaten Verkäufern Modellbahnzubehör und rollendes Material kaufen. Die Vielfalt der angebotenen Artikel reiche vom Modellauto über Loks und Wagen bis hin zu Häusern, Gleisen und elektrischem Zubehör. Im Vorraum zur Börse stellen die Modellbahner die große Modellbahnanlage der Spurweite H0 aus. Als weitere Anlage stellen die Eisenbahnfreunde die noch im Rohbau befindliche Segmentanlage des Bahnhofs Bad Waldsee aus. Extra für die Börse seien die einzelnen Module in den vergangenen Wochen so weit ausgebaut worden, dass dort ein vereinfachter Zugbetrieb vorgeführt werden kann. Für einen regen Betrieb im unteren Teil der Stadthalle sorgen die Mitglieder des Indoor-Parcours-Süddeutschland mit ihren ferngesteuerten Modelllastwagen, Panzern und Baumaschinen – es wird gebaggert, abgekippt und wieder aufgeladen. In der zur Bahnhofsgaststätte umgebauten Schwemme werden Snacks und ein vollwertiges Mittagessen angeboten, Kaffee und Kuchen sind ebenfalls zu haben. Foto: Eisenbahnfreunde