Dunkle Wolken und Gewitter über Bad Waldsee

Kräftiger Regen mit Donnergrollen in Bad Waldsee: Die Wetterwarte Süd hat für den heutigen Tag eine Unwetterwarnung durch lokale Schauer und Gewitter ausgegeben, die nach Angaben der Wetterexperten durchaus heftig ausfallen können. Lokal begrenzt sei auch nicht auszuschließen, dass sich Unwetter mit stürmischen Windböen, Starkregen und Hagel entwickeln können. Einfließende Kaltluft sorgt nach Angaben der Wetterwarte Süd zum Freitag für markant zurückgehende Temperaturen, die am Samstag die Tiefstwerte erreichen dürften. Ab Sonntag bessere sich das Wetter unter Hochdruckeinfluss wieder. „Zum Wochenbeginn kehrt der Sommer zurück und beschert uns noch schöne Ferien- und Ausflugstage“, so die Wetterwarte Süd.

Unwetter aktuell über Bad Waldsee. (Foto: Karin Kiesel)

Aktuelle Unwetter-Gefahren und Hitzewarnungen