„Du wirst uns fehlen“: Roland Schmidinger verlässt den Gemeinderat

Mit langanhaltendem Applaus und wohlwollenden Worten ist der langjährige Stadtrat Roland Schmidinger am Montag aus dem Bad Waldseer Gemeinderat verabschiedet worden. Auf eigenen Wunsch hin bat der Freie Wähler um seinen Austritt und räumte noch in der Sitzung seinen Stuhl für seine Nachfolgerin Bernadette Behr.

Das ihm die Entscheidung nicht leicht gefallen ist, war Schmidinger während seiner Abschiedsworte deutlich anzumerken. „Ich habe mich nicht gegen die Kommunalpolitik, sondern für meine Person entschieden“, verdeutlichte der 59-Jährige seinen Beweggrund, der ihm mehr Zeit für Familie und Beruf einräumen soll. „Seit 1975, als ich der Feuerwehr beigetreten bin, war ich in irgendeiner Funktion ehrenamtlich für die Stadt tätig“, zeigte Schmidinger die viele Jahrzehnte andauernde Ehrenamtsarbeit auf.

„Kommunalpolitik habe ich immer gerne gemacht“, sagte Schmidinger und appellierte an die Bad Waldseer, sich für die Kommunalwahl im kommenden Jahr zur Verfügung zu stellen. „Hier wird gute Arbeit gemacht und alle Entscheidungen im Sinne des Wohles des Bürgeres getroffen“, zeichnete der Freie Wähler ein gutes Bild der Gremiumsarbeit. Im Besonderen hob er den städtebaulichen Rahmenplan hervor und bezeichnete diese Weichenstellung als richtig. Sein spezieller Dank galt seiner Frau und seiner Tochter, die ihn all die Jahre in seiner ehrenamtlichen Arbeit unterstützten.

Wie Bürgermeister Roland Weinschenk erklärte, war Schmidinger seit 2004 Mitglied im Gemeinderat. Das Stadtoberhaupt lobte ihn für seine langjährige ehrenamtliche Tätigkeit, die er „immer sehr ernst genommen“ hat. Als Mitglied des Kreistages habe er die Verbindung zum Landkreis hergestellt und gute Ideen eingebracht. „Für die Verwaltung und für mich persönlich waren sie immer ein angenehmer Gesprächspartner“, sagte Weinschenk und ergänzte: „Schade, dass sie diesen Entschluss gefasst haben, aber ihre Gründe sind nachvollziehbar.“ Zum Abschied überreichte der Bürgermeister dem Stadtrat eine Glasuhr. Schmidingers Frau dankte er mit einem Blumenstrauß.

Bernhard Schultes, Fraktionssprecher der Freien Wähler, würdigte Roland „Capo“ Schmidinger für sein eingebrachtes Herzblut und hohes persönliches Engagement. Aufgrund seines Berufs als Berufsbetreuer sowie seinen Hobbys in der Kurstadt „kanntest du gefühlt jeden in der Stadt“, so Schultes und prophezeite, dass er auch zukünftig von den Bad Waldseern auf Missstände hin angesprochen wird. „Mit dir verlässt – auf gut schwäbisch – koin Gwöhnlicher den Gemeinderat“, sagte Schultes honorierend und merkte hörbar betrübt an: „Schade, dass du aufhörst.“

Rita König (SPD) lobte Schmidinger für seine sachliche Art. „Du hast mit deinem Wissen und deinen Erfahrungen so manche Debatte im Gemeinderat bereichert und so manche Entscheidung mit beeinflusst“, erklärte König. „Capo, du wirst uns fehlen“, sagte Sonja Wild (CDU) und Dominik Souard (GAL) meinte: „Entweder man ist ein Waldseer oder man ist kein Waldseer. Und du bist ein Waldseer. Wir werden dich vermissen.“

Seit 1994 ist Schmidinger Mitglied im Kreistag. Hierfür möchte er sich gleichwohl zur Wiederwahl aufstellen lassen.