Druckfrisch auf der Schulbank

Hier ein Bericht der Schülerin Line Jäggle: „Von Ende Juni bis Mitte Juli 2021 haben wir in der 4d in Deutsch und Sachunterricht das Thema Zeitung, weil das eine Vorübung ist für die Abschlusszeitung, die wir schreiben. In der Schule bekamen wir so jeden Tag eine Schwäbische Zeitung zum Lesen, Jeder hatte eine eigene Zeitung. Am Anfang der Stunde haben wir immer zuerst die Zeitung von Herrn Betz geholt, danach hat jeder für sich eine Weile in der Zeitung gelesen. Da waren teilweise echt interessante Artikel drin. Zum Beispiel war da mal ein Artikel über einen Garagenbrand. Wir von 4d waren auch schon in der Zeitung – letzte Woche mit dem Artikel von der Feuerwehr auf dem Schulhof. Die Schwäbische Zeitung besteht immer aus verschiedenen Teilen, die heißen „Wir im Süden“, „Seite 3“ „ Panorama“, „Bad Waldsee / Aulendorf“ oder „Sport“.

Nachdem wir dann eine zeit lang gelesen haben, machen wir immer noch ein kleines Spiel: Ein Schüler sucht sich einen interessanten Artikel und beschreibt kurz den Inhalt, ohne die Überschrift zu sagen. Dann sucht der Rest der Klasse in der Zeitung nach dem Artikel. Wer den Artikel dann gefunden hat, der streckt, wird aufgerufen und muss die Überschrift und die Seitenzahl nennen. Zum Schluss suchen dann alle Schüler noch unbekannte Wörter aus der Zeitung, die wir dann auf einem Plakat sammeln. Den meisten Kindern aus der Klasse macht dieses Projekt richtig Spaß und wir wissen jetzt immer jeden Tag – außer am Wochenende – was auf der Welt und auch hier Neues gibt.“