Drogenversteck gefunden: Polizei beschlagnahmt elf Kilogramm Betäubungsmittel

Die Kriminalpolizei Ravensburg hat Anfang August ein unterirdisches Drogenversteck in Bad Waldsee entdeckt. Nach Angaben der Polizei fanden die Beamten dort rund elf Kilogramm des Arzneistoffes Amphetamin. Das Versteck soll von mindestens drei Personen aus dem Kreis Ravensburg genutzt worden sein. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 20 bis 25 Jahre befinden sich seit vergangener Woche in Untersuchungshaft.

Den 20 und 21 Jahre alten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln, unter anderem mit Amphetamin und Kokain, betrieben zu haben. Der 25-jährige Tatverdächtige steht im Verdacht, mit Marihuana Handel getrieben zu haben und zudem als Drogenkurier tätig gewesen zu sein.

Der Verdacht kam aus Bayern

Ins Visier der Staatsanwaltschaft und des Kriminalkommissariats Ravensburg gerieten die drei Männer durch ein bayerischen Ermittlungsverfahren. Nachdem wurde vermutet, dass der 20 Jahre alte Tatverdächtige größere Mengen Drogen verkauft.

Durch intensive verdeckte Ermittlungen konnte der Verdacht gegen den 20-Jährigen erhärtet werden. Außerdem wurde festgestellt, dass auch die beiden 21 und 25 Jahre alten Männer in den Betäubungsmittelhandel verstrickt sind. Daneben konnten drei weitere Personen im Alter von 22 und 23 Jahren ermittelt werden, die im Verdacht stehen, ebenfalls in den Betäubungsmittelhandel involviert gewesen zu sein.

Weitere Beweise gefunden

Im Zuge der verdeckten Ermittlungen stieß die Kriminalpolizei schließlich Anfang August auf ein unterirdisches Drogenversteck in Bad Waldsee. Dort fanden sie rund elf Kilogramm Amphetamin. Dabei handelt es sich um ein Medikament mit aufweckender Wirkung. Der Arzneistoff wird beispielsweise zur Behandlung von ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung) verwendet.

Kurze Zeit nach dem Drogenfund fanden bei den insgesamt sechs Tatverdächtigen Durchsuchungen statt. Dabei konnte weiteres Beweismaterial aufgefunden werden.

Aufgrund der bestehenden Verdachtslage erließ das Amtsgericht Ravensburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ende letzter Woche Haftbefehle gegen die drei 20, 21 und 25 Jahre alten Männer und setzte diese in Vollzug. Seither befinden sich die drei Tatverdächtigen in Untersuchungshaft in verschiedenen Justizvollzugsanstalten.