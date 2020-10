DRK sammelt Blutspenden in Haisterkirch

Wie der DRK-Blutspendedienst mitteilt, werden durch den aktuell hohen Bedarf in den Kliniken dringend Blutspenden benötigt. Er lädt daher zu einem Blutspendetermin am Dienstag, 27. Oktober, von 14 Uhr bis 19.30 Uhr in die Gemeindehalle Haisterkirch, Körnerweg 12, ein. Auch in „Corona-Zeiten“ ist die Blutspende laut DRK sehr sicher. Um den erforderlichen Abstand zwischen allen Beteiligten gewährleisten zu können und Wartezeiten zu vermeiden, findet die Blutspende ausschließlich mit vorheriger Terminreservierung statt (https://terminreservierung.blutspende.de).