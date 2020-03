DRK richtet zentrale Blutspende-Stelle ein

Aufgrund der Corona-Krise und dem eventuell bald großen Bedarf an Blutkonserven richtet das Deutsche Rote Kreuz (DRK) einen „Blutspende-Hotspot“ von Montag, 6., bis Donnerstag, 9. April, in der Festhalle in Ravensburg-Weißenau, jeweils von 13 bis 18 Uhr ein.

Um große Menschenansammlungen zu vermeiden, ist laut Pressemitteilung des DRK ab sofort ein Blutspenden nur noch über eine vorherige Online-Terminreservierung unter https://bawuehe.bsd-trs.de möglich. Pro Tag dürfen 120 Personen Blut spenden.

Zu Beginn wird Fieber gemessen

Der Ablauf der Blutspende wird neu organisiert. Gleich im Eingangsbereich erfolgt eine Temperaturmessung. Wer eine Körpertemperatur von 37,5 °C und mehr aufweist darf nicht blutspenden. Ist alles in Ordnung, erfolgt der Ablauf wie gewohnt: Einchecken bei der Anmeldung, Selbstauskunft, Labor, Blutentnahme und danach die Ruhezeit nach der Blutspende. Einen Imbiss zum Schluss wird es auch nicht geben. Daher bekommt jeder Spender ein Lunchpaket mit auf den Nachhauseweg.

Antworten zu häufig gestellte Fragen zum Thema Blutspenden und Coronavirus gibt es unter www.blutspende.de/informationen-zum-coronavirus/#FAQ. Erstspender füllen vorab einen online Spende-Check auf www.drk-blutspende.de/spenderservices/spende-check-neu.php aus.