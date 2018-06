DRK-Rettungsdienst investiert drei Millionen Euro

Vor rund 100 Mitgliedern und Ehrengästen hat der DRK-Kreisverband Ravensburg am Dienstagabend seine Kreisversammlung in Haisterkirch abgehalten. Dabei wurde deutlich, dass das örtliche Deutsche Rote Kreuz sich positiv entwickelt und weiter ausbaut.

DRK-Kreisverbandspräsident Edgar Schaz kam im Verlauf seines Jahresberichts auf eine große Investition zu sprechen. Nachdem der DRK-Rettungsdienst in Ravensburg an seinem bisherigen Standort in der Ulmer Straße aufgrund von Naturschutzbestimmungen und Hochwasserschutz keine bauliche Erweiterung realisieren kann, musste eine Alternative gefunden werden. Für drei Millionen Euro kauft der Rettungsdienst nun ein teilweise bebautes Grundstück in der Hähnlehofstraße in Weingarten. Am Standort unmittelbar hinter dem IHK-Gebäude sollen in den nächsten Jahren alle Abteilungen des Rettungsdienstes unterkommen. „Dazu zählt eine Außenstelle der DRK-Landesschule, eine Zentralwache, Lager, Werkstatt, Verwaltung und gegebenenfalls auch künftig die Leitstelle“, zeigte Schaz die langfristige Perspektive des Standorts auf.

Die Flüchtlingsbetreuung

Mehr als 2230 Flüchtlinge hat das Deutsche Rote Kreuz im vergangenen Jahr im Schussental betreut, erklärte Schaz anschließend. Dies sei nur mit Hilfe der freiwilligen und ausgebildeten Kräfte im Katastrophenschutz zu bewerkstelligen gewesen. Im Hinblick auf das große ehrenamtliche Engagement bedauerte der Präsident, dass es in Baden-Württemberg noch immer keine Helfergleichstellung unter den Hilfsorganisationen gibt. Und Schaz hatte einen weiteren Kritikpunkt. Er bemängelt die Entscheidung des Bundes, das Katastrophenschutzbudget zu kürzen. „Jeder Krankenwagen des Bundes – mit der jetzigen Transportkapazität für vier Patienten – müsste durch zwei Fahrzeuge für je zwei Patienten ersetzt werden. Leider erfolgt das nicht.“

Eine positive Nachricht für das DRK hielt Schaz noch für die Zuhörer bereit: Die katholische Kirche in Ravensburg stellt die Kleinkinderverpflegung komplett auf das Deutsche Rote Kreuz um. „Das bedeutet für uns, dass wir ab nächstem Jahr rund 100 000 Kindergartenessen jährlich zubereiten werden.“ Im vergangenen Jahr wurden 50 000 warme Essen an rund 15 Kindertagesstätten ausgeliefert.

Ein Flaggschiff des Ehrenamts stellen die „Helfer vor Ort“ und Schnelleinsatzgruppen dar, verlautbarte Schaz. 25 dieser Gruppen gibt es im Kreisverband. Wie aus dem Jahresbericht hervorgeht, wurden die „Helfer vor „Ort“ in Aulendorf am häufigsten alarmiert. Sie mussten zu 596 Einsätzen ausrücken, in Bad Waldsee gingen 28 Alarmierungen ein. Insgesamt waren die Ehrenamtlichen bei mehr als 1800 Einsätzen gefordert und legten 27 000 Kilometer zurück. „Jeder mitwirkende Helfer rettet Leben, denn er oder sie verkürzt das therapiefreie Intervall bis der Rettungsdienst vor Ort eintrifft“, würdigte Schaz den Einsatz der Helfer.

Schatzmeister Wolfgang Müller teilte den Mitgliedern das Jahresergebnis mit. Der Kreisverband schloss das vergangene Jahr mit einem Plus von rund 105 000 Euro ab. „Das ist ein Ergebnis, wie es sich in den vergangenen Jahren eingependelt hat. Der Kreisverband steht also sehr solide da“, lautete Müllers Fazit, ehe er aus beruflichen Gründen von seinem Amt zurücktrat. Jürgen Schmid wurde von der Versammlung einstimmig zum Nachfolger gewählt.

Als Friedensstifter tätig

Etliche Ehrengäste äußerten sich wohlwollend zur Arbeit des DRK-Kreisverbandes. Ordnungsamtsleiter Gerd Hägele vom Landratsamt bedankte sich beispielsweise für die „hervorragende Unterstützung“ bei der Flüchtlingsthematik, „ohne sie hätte es der Landkreis nicht geschafft“. Polizeipräsident Ekkehard Falk bezeichnete das DRK als Friedensstifter und Eckpfeiler der inneren Sicherheit. Und Bad Waldsees Bürgermeister Roland Weinschenk sagte: „In einer Zeit, in der wir viele Krisen erleben, ist es umso wichtiger, Organisationen wie das DRK zu haben.“

Das Jahr in Zahlen

Der DRK-Kreisverband zählt mehr als 12 000 Fördermitglieder, rund 1700 Ehrenamtliche, 120 Hauptamtliche und 260 Angestellte beim Rettungsdienst. Mehr als 6400 Personen nahmen im vergangenen Jahr an Erste-Hilfe-Kursen des DRK teil. Knapp 800 Menschen nutzen den DRK-Hausnotruf, 33 Senioren den „Mobilruf“ (Mobiltelefon mit Notruftaste). Im Jahr 2015 gab es 49 Blutspendetermine, es wurden 10 963 Blutspenden verzeichnet. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 waren es 43 Termine, 11 672 Blutspenden.