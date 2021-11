Drittes Döchtbühlforum für Ausbildung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim 3. Döchtbühlfoum für Ausbildung trafen sich Bildungspartner, Schüler und Lehrer, um der Frage nachzugehen, was einen „räter Kerle oder ein rätes Mädle“ ausmacht.

Wie beschreibt ein oberschwäbisches mittelständisches Unternehmen die Ausbildungsreife eines Schulabgängers? „S‘ muss halt en räter Kerle oder räts Mädle sei.“ Was es mit diesen auf sich hat, erläuterte Schulleiter Frank Wiest bei seiner Begrüßung zum 3. Döchtbühlforum für Ausbildung. Wozu „räte Kerle und Mädle“ in der Lage sind, konnten Lora, Till und Sebastian aus der Klasse 9 mit ihrem Chemielehrer Helmar Fischer zeigen und stellten aus Wasser Orangen und Traubensaft her. Da ließ es sich auch Bürgermeister Matthias Henne nicht nehmen zu probieren, bevor er mit seiner Rede sehr klar die Bedürfnisse und Anforderungen an Schule und Ausbildung aufzeigte, wobei er sich auch intensiv mit dem Konzept der Döchtbühlschule auseinandersetzte.

Das Videogrußwort der Landtagsabgeordneten Petra Krebs aus Stuttgart, die sich eine Woche zuvor bei einem Besuch über das Berufswegekonzept der Döchtbühlschule informiert hatte, sorgte für sichtliche Überraschung.

Markus Brunnbauer, Bereichsleiter Ausbildung der IHK, regte mit seinem Impulsvortrag über die Gewinnung von Auszubildenden einen intensiven Austausch aller Beteiligten an und Bäderdirektor Peter Blank und Shqipe Karagja vom Fachbereich Wirtschaft, Tourismus, Kultur brachten dabei auch städtische Stipendien für Auszubildende ins Gespräch.

Mit Edeka Haidorf und dem Autohaus Wild konnten nun auch formal zwei neue Bildungspartnerschaften besiegelt werden, welche in der Praxis schon lange gelebt werden. Dazu kamen Jürgen Haidorf und Fabian Wild persönlich und unterzeichneten die Kooperationsverträge mit der Schulleitung und Gerlinde Buemann vom Fachbereich Schule, Bildung und Betreuung.

Um die Begrifflichkeiten der persönlichen und sozialen Kompetenz genauer zu klären lud Uli Gassner als Beauftragter für Berufsorientierung alle Anwesenden zu einem kleinen Zuordnungsspiel ein.

Nach einer Stärkung, welche die Klassen 9 mit ihren Lehrerinnen Afra Schedler und Katharina Hauck vorbereiteten, wurden die Gespräche im Forum nochmals vertieft, Erfahrungen der Bildungspartnerschaft reflektiert, neue Ansätze erörtert und Ideen geschmiedet und dabei festgestellt, dass es sie gibt, die „räten Kerle und Mädle“.