Dritter Integrationskurs ist zu Ende

Mit der LiD („Leben in Deutschland“)-Prüfung ist der dritte Integrationskurs an der VHS Bad Waldsee zu Ende gegangen. 20 Teilnehmer von vier Kontinenten und mehr als zehn Nationen präsentierten an zwei Prüfungstagen ihre Sprachkenntnisse und ihr Wissen über den deutschen Staat und die deutsche Kultur.

Unter anderem lernten sie umwelt- und ressourcenschonendes Verhalten. Bei der Abschiedsfeier benutzten sie kein Plastikgeschirr. Ihren Coffee-to-go füllen sie zukünftig in die Recup-Becher, die ihnen VHS-Leiterin Beate Scheffold überreichte.