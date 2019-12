Dritter Heimsieg in einer Woche

Die Regionalliga-Volleyballer der TG Bad Waldsee haben auch das dritte Heimspiel in dieser Woche gewonnen. Nachdem sie am Sonntag zuvor gegen den SV Fellbach 2 und am Mittwoch im Pokalspiel gegen den Drittligisten TV Rottenburg 2 relativ klar gewonnen hatten, erkämpften sie sich am Samstagabend gegen den Tabellenzweiten aus Stuttgart in einem spannenden und knappen Spiel den Sieg im Tie-Break zum 3:2 (25:23, 22:25, 22:25, 25:14, 18:16).

Im ersten Spiel der Rückrunde standen sich zwei Mannschaften gegenüber, die in der Tabelle nur drei Punkte trennte, Tabellenzweiter gegen Tabellenvierter. Waldsee hatte das Hinspiel in Stuttgart klar mit 3:1 verloren. Man war gespannt, ob man der erfahrenen und abgeklärt agierenden Stuttgarter Mannschaft vor heimischer Kulisse besser Paroli bieten konnte.

Hochkonzentriert und mit gestärktem Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen den Drittligisten, starteten die Hausherren ins Spiel. Druckvoll und fehlerfrei spielend stand es relativ schnell 11:5. Doch dann waren auch die Stuttgarter im Spiel angekommen und erkämpften sich einen 12:12 Zwischenstand. Bis zum 20:20 war das Spiel komplett ausgeglichen, erst dann konnte sich die Waldseer Mannschaft bis zum 24:20 absetzen und vier Satzbälle erkämpfen. Stuttgart hielt dagegen, es stand 24:23, ehe Jakob Elsässer den vierten Satzball dann doch zum 25:23 verwandelte.

Gute Nerven im Tie-Break

Im zweiten Satz waren es dann die Waldseer, die schlecht ins Spiel fanden. Schnell stand es 3:10 für die Gäste. Dieser Abstand konnte zwar noch verkürzt werden, aber mit 22:25 wurde der zweite Satz von Stuttgart gewonnen. Auch im dritten Satz dominierten die Stuttgarter, die sich jetzt in allen Belangen auf ihre große Erfahrung verlassen konnten. Vor allem war es ihnen in diesen beiden Sätzen gelungen, ihr Spiel sehr schnell und variabel zu gestalten. Die Hausherren hielten gut dagegen, mussten aber auch im dritten Satz akzeptieren, dass er von Stuttgart mit 25:22 gewonnen wurde.

Ganz anders war dann der Verlauf des vierten Satzes. Mit ihrer mannschaftlichen Geschlossenheit und mit einem unbeirrbaren Einsatzwillen erkämpften sich die Waldseer Punkt um Punkt. Gleichzeitig mussten die Stuttgarter der hohen Geschwindigkeit in den vorherigen Sätzen Tribut zollen. Mit 25:14 wurde der vierte Satz von Waldsee gewonnen, es stand 2:2 in Sätzen, Tie-Break! Lautstark unterstützt vom heimischen Publikum waren es die Waldseer, die besser in den Tie-Break starteten. Stuttgart glich aus, es stand 5:5, kurz darauf 9:9. Spektakuläre Ballwechsel bestimmten bis dahin den Tie-Break, die Vorteile lagen eher auf der Waldseer Seite. Drei Ballwechsel später hatte sich das Geschehen gedreht, Stuttgart führte mit 12:9, kurz darauf mit 13:10; zwei Bälle bis zum Matchgewinn für die Gäste. Mutige Angriffe von Jakob Elsässer und Pirmin Dewor, ein Block von Simon Bergmann und Simon Scheerer kamen dann zum richtigen Zeitpunkt, es stand 13:13. Lucas Romer erkämpfte den ersten Matchball - 15:14. Marc Moosherr war es dann, der die Hochspannung lösen konnte und zum 18:16 blockte, der Gesamtgewinn ging mit 3:2 an Waldsee.

Trainerin Evi Müllerschön, die wie immer taktisch klug agierte und alle Spieler einsetzte, sagte nach dem erfolgreichen Spiel: „Natürlich ist ein Sieg im Tie-Break immer knapp, aber wir haben verdient gewonnen. Es war wieder einmal die Einstellung der Mannschaft, das Engagement, der Kampfgeist, die Geschlossenheit, die den Sieg möglich machten. Ich bin stolz auf meine Jungs, dass und vor allem wie sie sich den Erfolg erkämpft haben und bin jetzt sehr gespannt auf den Verlauf der Rückrunde.“