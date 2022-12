Dritter Adventsimpuls mit Pfarrer Werner

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Weihnachtliche Pausen sind in den letzten Wochen vor den Ferien selten, auch am Gymnasium. Umso schöner und bezaubernder sind die traditionellen Weihnachtsimpulse der Fachschaft Religion, die immer donnerstags in den großen Pausen stattfanden – nun in Präsenz wieder möglich und gerne angenommen von Groß und Klein – wir freuen uns darüber. Da sitzen die Schülerinnen und Schüler dann vor dem Kerzenschein, mümmeln ihre Pausenbrote, lauschen den musikalischen Beiträgen und, wie am 15. Dezember, nun der weihnachtlichen Geschichte, die Pfarrer Werner mitgebracht hatte. Klein, fein und – lustig. Es ging nämlich um den kleinen Tim, welcher in der Schule des großen Bruders beim Krippenspiel aushelfen sollte. Durchaus mit schauspielerischem Talent spielte dieser den bösen Gastwirt, brachte es aber zur Erheiterung der Zuhörer wiederholt nicht fertig, Maria und Josef abzuweisen und, als man ihn zur Rede stellte, meinte er, seine Eltern hätten doch auch für jeden Platz, eine Luftmatratze ginge doch wohl immer irgendwo hinein. Man musste dem Jungen am Ende eine andere Rolle geben, nämlich eine, die zu ihm passte. So fand er als Engelchen seinen Platz im Stall.