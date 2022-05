Dreist und sinnlos: Unbekannte werfen Rad ins Nest der Schwäne am Waldseer Stadtsee

Zwei SZ-Leser haben am Dienstagmorgen entdeckt, dass Unbekannte ein Fahrrad auf das Nest brütender Schwäne im Stadtsee hinter dem Sichtzaun geworfen haben.

Hier ist das diesjährige Schwanennest zu sehen, bevor der Baubetriebshof den Zaun darum baute, um die Tiere zu schützen. (Foto: Karin Kiesel)

Wie die Stadtverwaltung auf SZ-Anfrage informierte, habe der Baubetriebshof das Gefährt, dessen Vorderrad direkt im Nest steckte, vorsichtig entfernt. Zum Glück sei keines der Tiere durch dieses Wurfgeschoss verletzt worden und auch die Eier seien unbeschädigt geblieben, wie es dazu seitens der Pressestelle im Rathaus heißt. Die Stadt richtet einen „dringenden Appell“ an die Bevölkerung, die Wasservögel in Frieden zu lassen und sie auch nicht zu füttern.

Schwäne sollten nicht gefüttert werden. Schon gar nicht, wenn sie Nachwuchs haben, den sie auch mal rabiat verteidigen, wie dieses Archivbild vom Stadtsee zeigt. (Foto: Archiv: Karin Kiesel)

Wie berichtet, brütet in Ufernähe auf Höhe des Hauses am Stadtsee seit Ende März ein Schwanenpaar. Vorausschauend hat der kommunale Baubetriebshof um das Nest herum einen provisorischen Zaun errichtet zum Schutz der Tiere. Und dies ist offenbar notwendig, wie dieser unangenehme Vorfall zeigt. Aber auch Passanten am Uferweg sollen dadurch geschützt werden, weil Schwäne kräftig zubeißen können, wenn sie um ihren Nachwuchs besorgt sind.