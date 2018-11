Drei Verletzte nach Unfall am Kreisel

Zu einem Unfall mit drei Verletzten und einem Sachschaden von rund 5000 Euro ist es am Dienstag gegen 19 Uhr auf der K8033 im Bereich des Kreisverkehrs im Waldseer Gewerbegebiet Wasserstall gekommen. Ein 85-jähriger Autofahrer geriet laut Polizei aufgrund von Unachtsamkeit an den Bordstein der in der Fahrbahnmitte befindlichen Verkehrsinsel. Der Wagen schanzte daraufhin über die Verkehrsinsel und kam dort schwer beschädigt zum Stillstand. Die drei Insassen wurden leicht bis mittelschwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.