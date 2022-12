Drei TG Bad Waldsee Spieler/innen fürs Bezirks-RLT qualifiziert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Milena Nesic von der TG Bad Waldsee erspielte sich beim Bezirks-RLT in Friedrichshafen den dritten Platz in der Altersklasse U19. Im Modus Jeder-gegen-Jeden konnte sie gut mithalten, musste jedoch gegen die spätere Turniersiegerin eine Niederlage hinnehmen.

Des Weiteren war Nora Frick in der Altersklasse U17 qualifiziert. Nora musste sich in einer starken Gruppe zweimal knapp geschlagen geben, verlor jedoch nie den Mut und konnte im letzten Spiel verdient als Siegerin vom Feld gehen. Sie belegte einen guten achten Platz. Außerdem schlug sich Dennis Fix wacker und erreichte Rang zehn in der Altersklasse U15.

Die Platzierungen der TG im Überblick: U15 JE: 10. Dennis Fix; U17 ME: 8. Nora Frick; U19 ME: 3. Milena Nesic.