Drei neue Schwestern im Kloster Reute

Drei junge Frauen haben einen weiteren Schritt auf dem Weg der Ordensausbildung bestritten, das teilt das Kloster Reute jetzt mit.

Mit der Aufnahme ins Noviziat von Sonja Eisele und der Erstprofess von Sr. M. Tobia Hartmann und Sr. M. Jakoba Gäbler bekomme die Schwesterngemeinschaft in Reute junge und lebendige Verstärkung, heißt es in der Mitteilung. Im festlichen Rahmen, der coronabedingt kleiner und schlichter ausgefallen sei als gewöhnlich, erhielt Postulantin Sonja (33) im Gottesdienst von Generaloberin Schwester Maria Hanna Löhlein die Ordenstracht: Das Kleid, den weißen Novizinnenschleier und das Tau, das Segens- und Kreuzzeichen der franziskanischen Familie sowie die Lebensform der Gemeinschaft.

Da es in der Gemeinschaft jeden Namen nur ein Mal gebe, habe Sonja auch einen neuen Schwesternnamen bekommen: Schwester Evamaria. Das nun begonnene Noviziat dauere zwei Jahre und diene der vertieften Einübung in die franziskanische Lebensform der neuen Schwester.

Im selben Gottesdienst habe diese zweijährige Probezeit für die beiden Novizinnen Sr. Jakoba (36) und Sr. Tobia (27) geendet. Sie legten ihre Erstprofess ab, was bedeute, sie verschreiben sich einem Leben in Armut, in Gehorsam und jungfräulicher Keuschheit. Sie wollen nach dem Evangelium und der Lebensform der Franziskanerinnen von Reute in Gemeinschaft leben.

Als Zeichen der verbindlicheren Zugehörigkeit erhielten sie den schwarzen Schwesternschleier und unterzeichneten ihre Professurkunde. Generaloberin Sr. Maria Hanna erinnerte alle anwesenden Schwestern an ihre Mitverantwortung: „Euch, liebe Schwestern, die ihr nun unsere Neuprofessen in eure Mitte nehmt, möchte ich zurufen: Lasst sie eure Gemeinschaft erfahren. Ermutigt und begleitet sie in schwesterlicher Verbundenheit.“

Sr. Jakoba und Sr. Tobia gehören nun – zunächst für drei Jahre – dem sogenannten Juniorat an. In dieser Zeit seien sie wieder voll beruflich im Einsatz: Sr. Tobia in der Jugendpastoral und Sr. Jakoba wird als Ärztin tätig sein. Alle drei sollen durch Noviziat und Juniorat tiefer hineinwachsen in den Auftrag der Schwestern solidarisch und geschwisterlich, in Mitverantwortung für Kirche und Welt und für die Menschen in Not da zu sein. Dazu ermutigte auch Pfarrer Ulrich Steck die drei Frauen in seiner Predigt: „Das wahre Leben, das wir Menschen uns wünschen, das entsteht in der Zusage, die Gott mir, dem einzelnen, unverwechselbaren Menschen zukommen lässt, das finden wir aber erst recht als Gemeinschaft und in der Gemeinschaft, der der Heilige Geist seine Kraft zuspricht. Und dieses wahre Leben entfaltet sich erst richtig, wenn es über uns hinauswächst zu den Menschen, die eben wahres Leben entbehren müssen, die mit ihrer Sehnsucht nach Leben oft alleingelassen bleiben.“