Drei neue Kurse während der Osterferien für Kids in Bad Waldsee

Die Familienbildung in Bad Waldsee hat noch drei Angebote für die Osterferien organisiert. Anmeldung ist bis Karfreitag, 15. April, möglich, wie der Veranstalter mitteilt.

Zwei Angebote für alle Kinder und Jugendliche, die einmal Zirkusluft schnuppern möchten, finden während der Osterferien in Kooperation mit dem Jugendkulturhaus Prisma statt:

Beim Zirkuskurs wird drei Tage lang gemeinsam geübt, gelacht, geschwitzt und trainiert. Zum Abschluss gibt es dann eine kleine Vorstellung für Eltern und Bekannte. Erlernt werden kann Jonglage, Diabolo, Hula Hoop, Poi sowie Fakir und in der Luftartistik Trapez, vertikal Ring, vertikal Tuch. Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Sportkleidung, etwas zu Trinken und zum Vespern sollten die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer jedoch mitbringen. Die drei Termine sind ab Dienstag, 19. April 2022, jeweils von 10 bis 12.30 Uhr in der Bewegungseinheit Mensa Döchtbühl. Kostenbeitrag: 45 Euro.

Der dreitägige Workshop „Kids Luftartistik – an Trapez und Luft Ring“ ist für alle gedacht, die von der Luftartistik fasziniert sind und diese schöne, jedoch anspruchsvolle Zirkustechnik selbst ausprobieren und erlernen möchten. Voraussetzung sind Bewegungsfreude und ein gesunder Körper. Vorkenntnisse sind keine notwendig, man sollte allerdings in der Lage sein, sein eigenes Körpergewicht zu halten. Die drei Termine finden ab Dienstag, 19. April, jeweils von 14 bis 16.30 Uhr in der Bewegungseinheit Mensa Döchtbühl statt, der Kostenbeitrag beträgt 45 Euro.

Sich mit dem Hula Hoop zu bewegen, bietet eine schöne Möglichkeit, den eigenen Körper und sich selbst zu spüren. Sehr schnell stellen sich erste Erfolgserlebnisse ein In einem weiteren Kursangebot am Mittwoch, 20. April, werden von 17 bis 18 Uhr verschiedene Techniken mit dem Hula Hoop-Reifen an verschiedenen Körperstellen erlernt. Hula Hoops werden zur Verfügung gestellt, der eigene Hoop kann mitgebracht werden. Ort ist die Bewegungseinheit Mensa Döchtbühl, der Unkostenbeitrag umfasst zwölf Euro.

Alle Angebote finden unter der Leitung von Monika Kolb, Theaterpädagogin und freie Artistin, statt. Information und Anmeldung bis spätestens Karfreitag sind auf der Internetseite www.familienbildung-bw.de/kurse möglich. Ansprechpartner Familienbildung ist Dagmar Soherr, Telefon 07524 / 91 27 34.