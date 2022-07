Drei Medaillen für Waldseer Ruderer bei deutscher Meisterschaft

Bei den deutschen Großboot- und Mastersmeisterschaften in Münster konnten die Waldseer Ruderer Nadine Leuter, Sebastian Weiße und Philip Bauer drei Medaillen gewinnen.

Am vergangenen Wochenende fanden die Quadrupel-Meisterschaften statt. Es wurden die Meisterschaften im Großboot, Mastersrudern, Hochschulrudern und im Para-Rudern über 1000 Meter ausgefahren. Das Interesse an den Meisterschaften war nach den Corona-Jahren sehr groß. Um sich für die Finalläufe zu qualifizieren, mussten in fast allen Bootsklassen Vorläufe gefahren werden. Die Mastersrennen sind in Altersklassen von A bis H aufgeteilt. Ruderer ab 27 Jahren werden dadurch in faire Abteilungen eingeteilt. Ein Start in den jüngeren Altersklassen ist immer möglich. Nadine Leuter startete im Leichtgewichts-Doppelzweier, im Leichtgewichts-Doppelvierer und im Frauen Einer. Die 26-jährige Waldseerin darf seit dieser Saison in der Mastersaltersklasse A (27 bis 35 Jahre) starten.

Mit einem beherzten Start ging Leuter in das erste Finale am Wochenende und konnte sich im Feld mit Gegnerinnen aus Berlin, Kiel und Frankfurt lange an der Spitze des Feldes halten. Vor den letzten 250 Metern musste sie die starke Berlinerin ziehen lassen, aber konnte sich gegen die anderen durchsetzen und erruderte sich die Silbermedaille. Es war ein erfolgreicher Start in das Wochenende und der erste Podestplatz auf einer deutschen Meisterschaft war gesichert. Außerdem startet Leuter im Leichtgewichts-Frauendoppelvierer in einer Renngemeinschaft mit Ruderinnen aus Mannheim und Karlsruhe. In dieser Kombination sind die vier Frauen noch nie zusammen gefahren und die Erwartungen an das Rennen waren offen. Die Konkurrenz war groß, da in den Booten der Gegnerinnen Teilnehmerinnen der diesjährigen EM in München und erfolgreiche Medaillengewinnerinnen der U23-Meisterschaften starteten. In einem vollen Finallauf mit fünf Booten konnten sich das Boot mit der Waldseerin und zwei weitere Boote direkt am Start vom restlichen Feld absetzen. Das Siegerboot setzte sich über die Streckenhälfte ab. Gegen die anderen Gegnerinnen wurde es ein spannendes Rennen bis zur Ziellinie. Den Zielsprint gewannen sie nicht. Sie freuten sich trotzdem über die Bronzemedaille. Ebenfalls ruderte Leuter zu einem fünften Platz im Leichtgewichts-Frauendoppelzweier.

Weiße und Bauer starteten im Doppelzweier in der Altersklasse B und C. Aufgrund ihres Altersunterschiedes haben sie die Möglichkeit, in beiden Rennen zu starten. In beiden Läufen mussten sie sich gegen starke Gegner über den Vorlauf für das Finale qualifizieren. Mit einem Sieg und einem zweiten Platz in ihrem Vorlauf sicherten sich die Finalplätze und weckten große Erwartungen. Der Endlauf im Doppelzweier C war ein Highlight für alle Zuschauerinnen. Bis zur 750-Meter-Marke waren alle Boote gleich auf und es war klar, dass das Rennen in einem harten Zielspurt entschieden wird. Die Waldseer Ruderer nahmen ihre ganze Kraft zusammen und konnten sich als Dritte über die Ziellinie schieben. Im Doppelzweier B konnten sie sich in dem deutlich jüngeren Feld einen vierten Platz errudern.

Der 36-jährige Sebastian Weiße startete auch im Masters-Männer Einer Altersklasse B. Im Vorlauf konnte er sich gegen Gegner aus Limburg, Neuruppin und Ludwigshafen durchsetzen. Leider musste er im Finale die anderen ziehen lassen und kam als Fünfter ins Ziel.

Die Vorfreude auf die anstehenden baden-württembergischen Meisterschaften in zwei Wochen mit dem gesamten Regattateam ist groß.