Drei Landesmeistertitel für die VSG Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei den Landesmeisterschaften des Württembergischen Schützenverbandes holten sich die Schützinnen und Schützen der Vereinigten Schützengesellschaft Bad Waldsee mit hervorragenden Ergebnissen drei Landesmeistertitel. Ergänzt wurden diese Ergebnisse durch zwei 2. und vier 3. Plätze.

Mit dem Kleinkaliber Gewehr liegend in der Jugendklasse, weiblich holte sich Sarah Geng mit 603,3 Ringen souverän den Landesmeistertitel. Ebenso souverän holte sich Nils Friedmann in der Juniorenklasse mit dem KK-Gewehr, Dreistellungskampf dreimal 20 Schuss, mit 573 Ringen Platz 1, dicht gefolgt von seinem Mannschaftskollegen Julian Kumpf (563) auf Platz 3. In der Seniorenklasse KK-Gewehr Auflage 100 Meter schaffte Ralf Link mit 314,1 Ringen ebenfalls Platz 1. Auf Rang zwei platzierte sich sein Teamkollege Ronald Röhl mit 312 Ringen.

Die Damenmannschaft mit den Schützinnen Sarah Brauchle, Corina Jungnitz und Melina Wegerer sicherte sich mit dem KK-Gewehr dreimal 20 den 2. Platz in der Mannschaftswertung. Ebenfalls mit dem KK dreimal 20 holte sich auch die Juniorenmannschaft mit Nils Friedmann, Hermann Gütler und Julian Kumpf Platz 3 in der Mannschaftswertung.

Nicola Harr konnte sich gleich zwei 3. Plätze sichern. Mit dem Luftgewehr stehend in der Juniorenklasse weiblich belegt sie mit 404,7 Ringen ebenso wie mit dem KK-Gewehr dreimal 20 mit 554 Ringen jeweils den Podestplatz.

Mit diesen hervorragenden Leistungen haben sich alle für die im August in München anstehenden Deutschen Meisterschaften qualifiziert. Hier wünschen wir allen schon heute viel Erfolg.