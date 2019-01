Drei Könige in Haisterkirch erstrahlen im neuen Glanz

Recht eindrucksvoll wird auf dem großen Altarblatt in der Haisterkircher Pfarrkirche St. Johannes Baptist die Anbetung des neugeborenen Kindes durch die Weisen des Morgenlands – besser bekannt als die Anbetung der Heiligen Drei Könige – dargestellt. Das Gemälde, das wegen seiner Originalität schon öfters reproduziert wurde, stammt offensichtlich aus der Kunstwerkstatt des Memminger Malers Johannes Sichelbein (um 1700). Nach Abschluss der Restaurierungsarbeiten in der Pfarrkirche, erscheint auch dieses Werk wieder im neuen Glanz. Bekanntlich wird in der Kirchengemeinde Haisterkirch die Wiedereröffnung der Kirche nach etwa neunmonatiger Sanierungsphase am Sonntag, 13. Januar, mit einem Festgottesdienst und anschließender Festwoche gefeiert werden. In allen christlichen Kirchen wird der 6. Januar als Hochfest gefeiert; in den Kirchen des Ostens hat der Tag den Stellenwert wie bei uns Weihnachten. Gemeinsam feiern Christen das Kommen Christi als König der Welt.