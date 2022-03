Drei gewonnene Testspiele für den SVR

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf einem guten Weg befinden sich die C-Junioren des SV Reute nach dem Aufstieg in die Leistungsstaffel. In der Vorbereitung auf die am 23. April beginnende Frühjahrsrunde konnte das Team der beiden Trainer Roland Obermayer und Joachim Freisinger bisher drei von vier Testspielen für sich entscheiden. Lediglich dem FV Biberach (Verbandstaffel) musste sich der SVR bisher mit 0:3 geschlagen geben, Siege gab es gegen die Spielgemeinschaften von Ellwangen/Steinhausen (6:2), Bad Schussenried/Michelwinnaden (6:2) und Amtzell/Haslach (5:2).

Den Aufstieg sicherten sich die Reutener C-Junioren durch eine überzeugende Herbstrunde mit sieben Siegen in acht Begegnungen. Auftakt in der Leistungsstaffel ist mit einem Heimspiel am 23. April gegen den SV Weingarten II, Spielbeginn am Reutener Durlesbach ist um 14:30 Uhr.